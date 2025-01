Incêndio em subprefeitura de Paris assusta moradores e mobiliza bombeiros: "parecia a Notre-Dame"

O prédio histórico da subprefeitura do 12º distrito de Paris foi atingido na madrugada de domingo para segunda-feira (27) por um grande incêndio que destruiu parte do telhado e queimou o campanário de 35 metros de altura. O fogo foi controlado após três horas, segundo um porta-voz do corpo de bombeiros da capital, que foi alertado por volta das 3h20. Cerca de 60 caminhões e 150 homens participaram da operação, que alguns moradores compararam ao incêndio na catedral Notre-Dame, em 2019.

"Olhei pela janela e vi a torre do sino incendiada. Parecia o incêndio na Notre-Dame", disse o jovem Aurélien à rádio francesa Franceinfo, que viu o fogo pela janela.

"Os quatro pilares do campanário não foram afetados", afirmou o tenente Matthieu Lamouliatte à imprensa no local.

Segundo ele, a estrutura não corre mais o risco de cair, mas foi danificada. "Os arquitetos da prefeitura de Paris estão avaliando a situação", acrescentou.

Os bombeiros, que passaram a noite toda no local, deverão continuar monitorando o prédio nesta segunda-feira. A água que se acumulou debaixo do telhado durante a luta contra as chamas terá que ser evacuada.

A origem do incêndio ainda não foi determinada. "Não há elementos que sugiram um incêndio criminoso", afirmou o Ministério Público de Paris em um comunicado à imprensa. "A investigação sobre as causas do incêndio analisará, em particular, as condições de segurança da reforma que estava em andamento para consertar o telhado e o sistema elétrico do edifício", reiterou.

Sete mangueiras de incêndio e escadas foram usadas para combater as chamas que atingiram o prédio do século 19, no sudeste da capital. O telhado foi "seriamente danificado" e o campanário "não está estabilizado", disse a assessoria da Prefeitura de Paris. Obras, móveis e os registros civis já foram protegidos.

"A incerteza permanece em relação à estabilidade da torre", declarou mais cedo o secretário de Segurança Pública, Laurent Nuñez, à rádio RTL, estimando que "provavelmente a análise do que aconteceu levará vários dias".

"Que emoção ao ver do incêndio na subprefeitura do 12º distrito, que tanto nos lembra o da Notre-Dame de Paris", reagiu na rede X a Ministra da Cultura Rachida Dati, lembrando as chamas que atingiram a igreja em 2019.

Um grande perímetro de segurança foi estabelecido nas primeiras horas da manhã pela polícia ao redor da subprefeitura do 12º distrito de Paris. "O fogo se espalhou com o vento e tudo está inundado [ao redor do prédio] porque continuou a chover [durante os trabalhos dos bombeiros]", disse uma moradora, avisada do incêndio volta das 6h. Como o prédio não é contíguo a nenhum outro edifício, não houve risco de propagação.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, lamentou o "incêndio gravíssimo" que causou "danos consideráveis" no local. "Todos os serviços públicos aos moradores já estão mantidos e serão prestados na subprefeitura do 11º distrito", disse.

(Com informações da AFP)