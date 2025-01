Horário reduzido: como funciona estação Varginha da CPTM nos próximos meses

Inaugurada nesta segunda-feira (27) na zona sul de São Paulo, a estação de trem Varginha, da linha 9-Esmeralda, irá funcionar em horário reduzido durante seus primeiros meses de operação.

O que aconteceu

Estação funcionará provisoriamente com "operação assistida" pelos próximos 90 dias. Na prática isso significa que, a partir da abertura nesta segunda e pelos próximos três meses, a previsão é que os trens entre as estações Varginha e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal irão operar das 10h às 14h, de segunda a sexta-feira, segundo a SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos) do governo estadual.

Após "teste" de até três meses, estações devem operar em horários regulares, segundo o governador. "A operação assistida começa agora para verificar se não vai haver nenhum problema. Vamos testar agora a operação das 10h às 14h, durante três meses. Essa é a previsão, mas isso pode ser antecipado. A partir desses 90 dias, a gente entrega para fazer a operação full [completa] da estação", afirmou Tarcísio de Freitas (Republicanos) em coletiva de imprensa após a inauguração nesta segunda.

Foram inaugurados 4,5 quilômetros de extensão da linha 9 nesta segunda. A nova operação começa ligando o Grajaú até Varginha e termina na estação Bruno Covas/Mendes-Vila Natal.

Inauguração ocorre com dez anos de atraso. O projeto foi lançado em 2012, com início das obras em 2013 e o lançamento esperado para o primeiro semestre de 2015. Desde então, a data foi prorrogada diversas vezes.

Inaugurações na linha devem seguir até 2027. Segundo o diretor operações da CCR, Francisco Pierrini, as obras não vão parar. O prefeito Ricardo Nunes falou no lançamento que a logística do local atrapalha algumas ampliações, uma vez que o local possui áreas de proteção ambiental e represas.

Estação fica na região da avenida Paulo Guilguer Reimberg. O lançamento faz parte do projeto de expansão da linha 9-Esmeralda, que liga Osasco, na região metropolitana, ao Grajaú, no extremo sul da capital paulista. Sem contar com a nova estação, a linha 9 tem 37,3 km de extensão.

Ao lado da estação está previsto um terminal de ônibus, onde será possível fazer integração entre a estação e o terminal. As obras seguem em andamento no local, cujo investimento é de R$ 94,9 milhões e com a previsão de conclusão para o segundo semestre de 2026. Segundo a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), a data de entrega do terminal foi modificada em razão da emissão de uma licença de instalação.

CPTM estima que a demanda do terminal será de 50 mil passageiros por dia. O local, que terá 9.784,45m² de área construída, fica localizado na divisa com Parelheiros e atenderá as linhas do corredor Paulo Guilguer, provenientes dos bairros de Jardim Varginha, Jardim Itajaí, Balneário São José e Vila da Paz. As linhas provenientes dos bairros a oeste e sul da avenida Teotônio Vilela, como Colônia, Marsilac, Casa Grande e Jardim Paulo Afonso, entre outros, também serão atendidas.