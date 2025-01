Governo Trump traça meta diária de prisão de imigrantes, diz jornal

Autoridades do governo de Donald Trump estabeleceram uma meta diária de prisões de imigrantes ilegais a serem cumpridas por integrantes do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos). As informações foram publicadas pelo Washington Post neste domingo (26).

O que aconteceu

Trump estaria decepcionado com um suposto baixo número de imigrantes presos. Segundo a reportagem, os agentes do ICE devem capturar entre 1.200 e 1.500 imigrantes ilegais todos os dias em todo os EUA.

O Washington Post ouviu pessoas com conhecimento no assunto. O número teria fechado entre integrantes do governo e a cúpula da entidade em uma reunião que ocorreu no último sábado (25). Segundo Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, as informações sobre o acordo são falsas.

Meta é de 75 prisões diárias por escritório. De acordo com o jornal americano, os agentes podem responder por não atingirem a meta. Há, ao todo, 24 escritórios regionais do ICE espalhados pelos EUA, além de pelo menos outras 400 instalações locais.

Meta pode fazer pessoas inocentes serem presas. Oficiais da agência ouvidos sob anonimato afirmaram que a estipulação de uma meta pode forçar os agentes a prender quem não tem envolvimento com o crime, além de levantar preocupações quanto a violações de direitos civis.

Número de presos já passa de 2.300. A imigração foi tema central da campanha de Trump e desde o começo de seu governo, há exatamente uma semana, mais de 2.300 pessoas vivendo irregularmente nos EUA já foram presas.

Quase mil pessoas foram presas em nova operação. Desde domingo, o ICE e outras agências, como o FBI e o DEA (a agência antidrogas americana) realizaram uma ação conjunta em Chicago e em outras cidades em busca de pessoas nesta situação. Quase mil foram detidos só no primeiro dia da operação. Ainda não há a informação de quantas serão, de fato, deportadas.

A situação é perturbadora. Eles estão indo atrás de quem respeita as leis J.B.Pritzker, governador do Illinois e membro do Partido Democrata, de oposição a Trump

"Czar da fronteira" elogiou prisões. Tom Homan, homem escolhido por Trump para tocar o plano de deportação em massa e controlador da fronteira do país com o México, afirmou que agentes "não estão varrendo bairros, como algumas pessoas estão tentando insinuar".