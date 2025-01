Brasileiros legalizados nos EUA estão sob pressão psicológica, diz advogada

Os brasileiros que estão legalizados também vivem sob pressão psicológica, afirmou a advogada Flávia Lloyd, especialista em imigração, durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL, nesta segunda-feira (27).

O medo, a insegurança... muitos perguntam [em grupos de] WhatsApp: 'eu posso ir ao médico? Eu posso sair de casa? Eu posso levar o meu filho à escola?' A tensão é muito alta. As pessoas que têm a documentação [em dia] também estão nessa tensão. O fato de a pessoa ter medo de sair de casa é tão impactante quanto as regras e ações. Flávia Lloyd, advogada especialista em imigração

O governo americano enviou um avião com 88 repatriados brasileiros na última sexta-feira (27), em uma iniciativa do republicano Donald Trump, com tolerância zero aos imigrantes que vivem de forma de ilegal nos EUA. O voo enfrentou problemas e precisou parar em Manaus, antes de chegar a Belo Horizonte, seu destino final.

Em Manaus, a Polícia Federal identificou que os brasileiros estavam algemados e acorrentados. A situação foi informada a Lula na manhã de sábado (25), que reclamou publicamente da situação e acusou uma quebra de acordo por parte do governo Trump. O presidente então determinou a remoção imediata das algemas e o envio de um avião da FAB para levar os brasileiros até Belo Horizonte.

Ao Canal UOL, a advogada relatou o medo em que a população brasileira nos Estados Unidos tem vivido.

Algumas pessoas com documentação estão sendo detidas e têm que provar que tem documentação. Cidadão americano está sendo detido, porque o 'profiling' —aquela questão 'ah, você não tem cara de americano'— é uma realidade que está acontecendo.

Há uma questão psicológica e jurídica. Infelizmente, as ações do governo detendo pessoas com estados legais. Não quero fazer terrorismo: essas são pessoas que conseguiram provar seu estado legal aqui, foram soltas. Mas, só o fato de você colocar um cidadão numa cela e perguntar o seu status depois, é assustador. Flávia Lloyd, advogada especialista em imigração

O governo Trump afirmou ter prendido 538 pessoas que entraram irregularmente no país e deportado "centenas" em aviões do Exército, apenas quatro dias depois de tomar posse. Os números, contudo, não diferem muito das estatísticas do governo anterior liderado pelo democrata Joe Biden, que contabilizou 170 mil prisões em 2023, uma média de 467 por dia.

Aloysio: 'Acordo entre EUA e Brasil proíbe uso indiscriminado de algemas'

Durante o UOL News, o ex-ministro de Relações Exteriores Aloysio Nunes, disse que o acordo firmado entre Brasil e os EUA, em 2017, proíbe o uso "indiscriminado" de algemas e correntes em brasileiros deportados.

O pacto 'proíbe o uso indiscriminado de algemas e correntes'. Ou seja, o uso que não se justifique por razões sérias de segurança. O acordo também preconiza o tratamento digno e respeitoso dessas pessoas, o que, visivelmente, foi violado neste voo que chegou a Manaus. Aloysio Nunes, ex-ministro de Relações Exteriores

O ex-ministro se refere ao voo com 88 brasileiros deportados na última sexta. A chegada ao Brasil faz parte do acordo firmado entre o então presidente Michel Temer (MDB) e Donald Trump. Aloysio Nunes participou da comitiva que fechou o acordo com os americanos na época.

O pacto prevê que aeronaves tragam de volta quem já não tem mais como recorrer à Justiça norte-americana. Os deportados são, então, pessoas detidas por entrar ilegalmente nos EUA e já não possuem possibilidade de recursos, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Além disso, os termos também falam em "tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados".

Assista ao trecho no vídeo abaixo

Brasileiro deportado: 'Volta dos EUA foi pior do que a ida'

No UOL News, o brasileiro Thiago Souza, um dos 88 deportados pelo governo americano, relatou que a volta dos EUA foi pior do que a ida e contou detalhes sobre o sufoco que passou dentro da aeronave.

Sendo bem sincero, não me aconteceu nada durante o caminho todo indo para lá, [se comparado] ao que me aconteceu vindo para cá. Na ida não me aconteceu nada. Para mim, o pior me aconteceu no retorno, por estar nas mãos deles [do governo americano], passar o que a gente passou. Só quem estava ali dentro da aeronave sabe o sufoco que passamos.

Thiago Souza, jovem deportado pelo governo Trump

Assista ao trecho abaixo

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista à íntegra do programa abaixo: