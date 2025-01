Governo Lula chama encarregado de Negócios da Embaixada dos EUA para discutir deportados

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou para conversas o encarregado de Negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, depois dos problemas no voo de deportação que chegou ao Brasil na sexta-feira, informou o Itamaraty.

Escobar, que assumiu o posto na semana passada, foi recebido pela secretária de Assuntos Consulares do Ministério das Relações Exteriores, Márcia Loureiro.

De acordo com uma fonte diplomática, a conversa teve a intenção de resolver os problemas causados pelo voo, no qual os deportados viajaram algemados e, segundo eles, não tiveram permissão para ir ao banheiro, em uma aeronave com problemas mecânicos.

A intenção é abrir um canal para discussão das condições dos voos com o novo governo norte-americano do presidente Donald Trump, tentando impedir problemas futuros.

No domingo, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que iria buscar explicações do governo dos EUA sobre o "tratamento degradante" dos brasileiros no voo.

Na noite de sexta-feira, o avião pousou em Manaus devido a problemas técnicos. Sem autorização para desembarcar e esperar do lado de fora, os passageiros abriram as saídas de emergência e desceram.

Posteriormente, por determinação de Lula, um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) foi enviado para levar os deportados até Belo Horizonte.

Depois de relatos de maus tratos e violência física, a Polícia Federal colheu depoimentos sobre o incidente. Mas o governo brasileiro não pretende suspender a recepção dos aviões, disse a fonte.