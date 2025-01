Genial/Quaest: 31% avaliam governo Lula como positivo e 37% como negativo

A avaliação positiva geral do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou de 33% para 31%, enquanto a negativa subiu de 31% para 37% e a regular caiu de 34% para 28%, de acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27. Não sabem ou não responderam 4%, ante 2% da sondagem de dezembro.

O Nordeste continua com a maior avaliação positiva geral do governo, mas houve uma queda - de 48% para 37%, enquanto a negativa ficou em 22% e a regular, de 29% para 32%.

Direção

A Genial/Quaest também mediu a percepção dos entrevistados sobre os rumos do País. Para 50%, o Brasil está indo na direção errada (ante 46% em dezembro) e 39% consideram que está indo na direção certa (ante 43%). Não sabem ou não responderam se mantiveram em 11%.

Em relação às promessas de campanha de Lula, 65% avaliam que o presidente não tem conseguido fazer aquilo que prometeu (ante 60% em dezembro) e 30% consideram que ele tem conseguido fazer o que prometeu (ante 35%). Não sabem ou não responderam se mantiveram em 5%.

Para 47% dos entrevistados, Lula é bem intencionado (ante 51%), enquanto 46% dizem que o presidente não é bem intencionado (ante 42%). Além disso, 47% dizem que o governo trabalha para atender às necessidades de todos (ante 52%) e 35% afirmam que o governo trabalha para atender às necessidades de quem votou no Lula (ante 34%).

A Genial/Quaest entrevistou 4.500 brasileiros de 16 anos ou mais entre 23 e 26 de janeiro. A margem de erro é de 1 ponto porcentual e o nível de confiabilidade, de 95%.