Francesa será julgada por autoria de pichações antissemitas das quais dizia ser vítima

Uma moradora de Paris começará a ser julgada no próximo 31 de março por degradações racistas e por comunicação falsa de crime. A mulher é a autora de pichações antissemitas das quais dizia ser vítima.

Nancy S. chegou a registrar vários boletins de ocorrência em uma delegacia do 11° distrito de Paris, centro-leste da capital francesa. De acordo com o Ministério Público local, essa mãe de família judia procurou as autoridades para denunciar "pichações antissemitas em seu prédio dez vezes entre 19 de setembro e 24 de outubro de 2424".

No entanto, há pouco mais de uma semana, Nancy e sua filha, menor de idade, foram filmadas em flagrante pela polícia fazendo as pichações. A descoberta ocorreu depois que as autoridades instalaram uma câmera no elevador do imóvel onde as duas viviam. As suspeitas vieram à tona quando, após afirmar ter recebido uma carta antissemita, policiais averiguaram que a suposta vítima havia utilizado seu cartão de crédito para comprar o selo utilizado no envelope.

Suásticas e mensagens ameaçadoras

Nos últimos meses, Nancy S. também procurou as mídias francesas para denunciar a perseguição que dizia viver. Nas redes sociais, continuam online vídeos em que ela e a filha mostram desenhos de suásticas nazistas e mensagens ameaçadoras como "morte aos judeus" nas paredes do prédio em que vivem.

O prefeito do 11° distrito de Paris, o socialista François Vauglin, recebeu pessoalmente a moradora e se disse "disposto a acelerar o máximo os procedimentos" para que uma nova casa fosse encontrada à família. "Em um contexto de aumento de atos antissemitas na França, as acusações foram levadas muito a sério", afirma o jornal Le Figaro.

Nos boletins de ocorrência, a mulher explicava "viver no mesmo endereço onde foi morta Mireille Knoll, em 23 de março de 2018". Há quase sete anos, essa sobrevivente da perseguição nazista de 85 anos foi esfaqueada e morta por um vizinho. O autor do crime foi condenado em 2021 à prisão perpétua por um assassinato cujo caráter antissemita foi reconhecido.

Dois meses de investigação

O Ministério Público de Paris abriu em outubro uma investigação por degradações em razão da religião da suposta vítima. Inicialmente, o trabalho dos policiais e a análise das imagens das câmeras perto do prédio de Nancy S. não resultaram na identificação de um suspeito.

As autoridades decidiram, então, instalar uma câmera no hall do imóvel, sem sucesso. Após o registro de um novo boletim de ocorrência da francesa, em 20 de dezembro, uma segunda câmera foi posicionada no elevador do prédio. Durante alguns dias, as pichações deixaram de aparecer, mas no último 18 de janeiro, a mãe e a filha, foram gravadas cometendo as degradações que denunciavam.

Segundo o Ministério Público francês, as duas foram detidas para interrogatório há cinco dias. Nancy S. será julgada em 31 de março e pode ser condenada a mais de quatro anos de prisão e a pagar € 37,5 mil de multa (cerca de R$ 232 mil).