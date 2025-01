EUA e Colômbia chegam a acordo sobre deportações; tarifas e sanções são suspensas

Por Phil Stewart e Oliver Griffin

(Reuters) - Os Estados Unidos e a Colômbia evitaram por pouco uma guerra comercial no domingo, depois que a Casa Branca disse que o país sul-americano concordou em aceitar aeronaves militares com imigrantes deportados.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor tarifas e sanções à Colômbia para puni-la por se recusar a aceitar voos militares que transportavam deportados como parte de sua ampla repressão à imigração.

Mas em uma declaração no final do domingo, a Casa Branca disse que a Colômbia havia concordado em aceitar os imigrantes e que Washington não adotaria as penalidades ameaçadas.

"O governo da Colômbia concordou com todos os termos do presidente Trump, incluindo a aceitação irrestrita de todos os estrangeiros ilegais da Colômbia que retornam dos Estados Unidos, inclusive em aeronaves militares dos EUA, sem limitação ou atraso", afirmou.

Os esboços dos decretos que impõem tarifas e sanções à Colômbia serão "mantidas em reserva e não assinados, a menos que a Colômbia não honre esse acordo", acrescentou.

"Os eventos de hoje deixam claro para o mundo que a América é respeitada novamente. O presidente Trump ... espera que todas as outras nações do mundo cooperem plenamente para aceitar a deportação de seus cidadãos ilegalmente presentes nos Estados Unidos", disse o comunicado da Casa Branca.

Em uma declaração no final do domingo, o ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Luis Gilberto Murillo, disse: "Superamos o impasse com o governo dos Estados Unidos".

"O governo da Colômbia ... tem o avião presidencial pronto para facilitar o retorno dos colombianos que chegariam ao país nesta manhã em voos de deportação."

A declaração não diz especificamente que o acordo inclui voos militares, mas não contradiz o anúncio da Casa Branca.

Murillo e o embaixador da Colômbia nos Estados Unidos viajarão a Washington nos próximos dias para dar continuidade aos acordos que levaram à troca de notas diplomáticas entre os dois governos, acrescentou a declaração colombiana.

As medidas preliminares de Washington, agora suspensas, incluem a imposição de tarifas de 25% sobre todos os produtos colombianos que entram nos EUA, que subiriam para 50% em uma semana; a proibição de viagens e a revogação de vistos de funcionários do governo colombiano; e sanções emergenciais do Tesouro, bancárias e financeiras.

Antes do anúncio de um acordo sobre os voos, um porta-voz do Departamento de Estado disse que os Estados Unidos haviam suspendido o processamento de vistos na embaixada dos EUA em Bogotá.

A Colômbia é o terceiro maior parceiro comercial dos EUA na América Latina.

Os EUA são o maior parceiro comercial da Colômbia, em grande parte devido a um acordo de livre comércio de 2006 que gerou 33,8 bilhões de dólares em comércio bilateral em 2023 e um superávit comercial de 1,6 bilhão de dólares nos EUA, de acordo com dados do Census Bureau dos EUA.

O presidente colombiano, Gustavo Petro, havia criticado os voos militares de deportação e disse que jamais realizaria uma incursão para devolver norte-americanos algemados aos EUA.

"Somos o oposto dos nazistas", escreveu ele em um post na plataforma de mídia social X.

No entanto, ele também disse que a Colômbia receberia os imigrantes deportados em aviões civis e ofereceu seu avião presidencial para facilitar seu "retorno digno".

(Reportagem de Doina Chiacu e David Lawder em Washington, Nandita Bose em Miami e David Ljunggren em Ottawa; Reportagem adicional de Oliver Griffin em Bogotá)