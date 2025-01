Enquanto moradores de Gaza voltam ao norte, alguns israelenses próximos à fronteira temem outro ataque

Por STAMOS PROUSALIS

SDEROT, Israel (Reuters) - Enquanto há alegria para alguns moradores de Gaza ao ver o que pode ter sobrado de suas casas no norte do enclave, para alguns israelenses o retorno deles evoca o medo de outro possível ataque do Hamas.

Após 15 meses de uma guerra interrompida com um acordo de cessar-fogo que entrou em vigor em 19 de janeiro, a visão de colunas de pessoas a pé ou em veículos ao longo das principais estradas que levam ao norte deixou alguns israelenses em comunidades próximas preocupados com o futuro.

Sderot, à vista de Gaza, foi uma das várias comunidades atacadas em 7 de outubro de 2023, quando militantes do Hamas e outros homens armados romperam barreiras de segurança, mataram cerca de 1.200 pessoas e tomaram mais de 250 reféns.

"Eu moro com minha família bem ali, e os terroristas estavam na rua, nós estávamos trancados dentro de casa, e de onde eles vieram? Do norte de Gaza", disse A. Ben-Dayian, de 48 anos, cujo irmão foi morto no ataque.

"Portanto, agora voltamos mais ou menos à mesma situação: temos muitos habitantes de Gaza e, entre eles, muitos terroristas."

A campanha de Israel em Gaza matou quase 47.000 palestinos, de acordo com os números do Ministério da Saúde administrado pelo Hamas, e deixou o enclave costeiro como uma terra arrasada de escombros que levará anos para ser reconstruído. A maior parte da população foi deslocada.

Uma fase inicial de cessar-fogo de seis semanas acertado por Israel e pelo Hamas inclui a retirada gradual das forças israelenses da região central de Gaza e o retorno de palestinos deslocados para o norte do enclave, além de um aumento de auxílio humanitário e a libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinos.

Bezalel Smotrich, ministro das Finanças de Israel e chefe do partido ultranacionalista Sionismo Religioso, disse que as imagens de moradores de Gaza retornando para o norte e de veículos Toyota brancos sendo dirigidos pela Faixa de Gaza por militantes uniformizados do Hamas eram "evidências do preço pesado e terrível que Israel está pagando por esse acordo".

Os palestinos que estão indo para o norte disseram à Reuters que esperam calma e o fim da guerra, e muitos afirmaram que achavam que nunca teriam a chance de voltar.

Aqueles que fazem a viagem para o norte passaram por postos de controle em uma zona central do enclave, onde scanners verificam se há armas escondidas em carros e outros veículos.

Ao longo das estradas nos dois lados do posto de controle, no chamado corredor de Netzarim, a polícia do Hamas mantém a ordem, enquanto unidades de engenharia com cães farejadores verificam se há material bélico não detonado na estrada.

Mas para os israelenses que vivem nas proximidades e com os quais a Reuters conversou, as verificações de segurança não significam nada. Para eles, a ameaça só foi pausada durante o acordo em várias fases.

"Tudo o que aconteceu em 7 de outubro, neste momento em que eles deixaram os Nukhba (militantes do Hamas) voltarem (para o norte de Gaza), vai se repetir", disse Alex Spector, de 68 anos, morador de Sderot.

(Reportagem adicional de Steven Scheer em Jerusalém)