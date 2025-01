Empregadores do Reino Unido prevem reajustes salarias mais modestos em 2025

A Incomes Data Research (IDR) estima que 43% dos empregadores britânicos esperam conceder aumentos salariais entre 3% e 3,99% em 2025. Outros 37% indicaram reajustes entre 2% e 2,99%, enquanto apenas 14% planejam aumentos superiores a 4%.

A pesquisa, que contou com 168 respostas, revelou que cerca de 80% preveem conceder reajustes menores do que em 2024, refletindo uma tendência de alívio nas pressões salariais. Apenas 4% esperam oferecer aumentos maiores no próximo ano, de acordo com a IDR.

A acessibilidade financeira foi apontada como o principal fator que influencia as decisões salariais para 2025, citada por 94% dos entrevistados. Outros fatores relevantes incluem a inflação (60%), a necessidade de manter competitividade (58%) e o custo de vida (53%).

A pesquisa também destacou a influência crescente do Salário Mínimo Nacional, mencionado por 49% dos empregadores. A nova taxa, com aumento de 6,7% em 2025, deve pressionar para manter as diferenças salariais entre os cargos de menor e maior remuneração, segundo a instituição.

Por fim, a IDR identificou maior atenção para pagamentos adicionais, como horas extras e turnos, com 14% dos empregadores planejando ajustes nessas áreas, um salto em relação aos 5% registrados em 2024. A pesquisa abrangeu principalmente grandes e médias empresas privadas que, juntas, empregam mais de 1,2 milhão de trabalhadores.