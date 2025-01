'Em 4 anos de governo Lula devemos realizar 60 leilões, totalizando R$ 20 bi', diz Costa Filho

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que, de 2015 a 2022, foram realizados 42 leilões no Brasil, cerca de R$ 6 bilhões em investimentos. "Em quatro anos de governo Lula, devemos realizar 60 leilões, totalizando R$ 20 bilhões", completou o ministro.

De acordo com Costa Filho, em 2024 o setor portuário teve crescimento de mais de 5%. Em portos públicos, o crescimento foi de mais de 7%. E o ano passado foi o melhor da história em termos de movimentação de contêineres, com 18% de crescimento, afirmou.

Ele falou durante o evento de lançamento da Política de Sustentabilidade do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), realizado nesta segunda-feira, 27, na Arena B3, em São Paulo. "Não se pode falar em estruturação do setor sem falar em agenda ambiental", disse o ministro.

Investimento em sustentabilidade

No mesmo evento, a secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori, disse que a pasta investiu, em 2023, R$ 367 milhões em ações de sustentabilidade no setor.

Além disso, segundo ela, o MPor realizou uma pesquisa sobre práticas de ESG com 115 empresas, das quais 70% já têm uma política interna de sustentabilidade.