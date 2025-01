Dólar sobe na abertura em linha com emergentes após impasse entre EUA e Colômbia

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar subia ante o real nas primeiras negociações desta segunda-feira, em linha com os mercados emergentes, à medida que os investidores voltavam a demonstrar preocupação com as promessas de tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após um impasse entre o país e a Colômbia no fim de semana quase levar a uma disputa comercial.

Às 9h06, o dólar à vista subia 0,26%, a 5,9337 reais na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,41% a 5,941 reais.

Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em leve baixa de 0,12%, a 5,9182 reais -- a menor cotação desde 27 de novembro do ano passado, quando encerrou em 5,9141 reais. Na semana, o dólar acumulou baixa de 2,42%

O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 5 de março de 2025.

(Por Fernando Cardoso)