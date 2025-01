DeepSeek provoca fortes perdas em ações de empresas vinculadas à IA em todo o Ocidente

Por Amanda Cooper e Ankur Banerjee

LONDRES/CINGAPURA (Reuters) - Investidores provocavam fortes perdas em ações de tecnologia nesta segunda-feira, fazendo empresas como Nvidia e Oracle despencarem, uma vez que o surgimento de um modelo chinês de inteligência artificial de baixo custo lançava dúvidas sobre o domínio das empresas ocidentais no setor.

A startup chinesa DeepSeek lançou na semana passada um assistente gratuito que, segundo ela, usa menos dados por uma fração do custo dos modelos das empresas já estabelecidas, possivelmente marcando um ponto de virada no nível de investimento necessário para a IA.

Os contratos futuros do Nasdaq 100 caíam quase 4%, sugerindo que o índice pode registrar sua maior queda diária desde setembro de 2022, se essas perdas forem mantidas.

As ações da Nvidia recuavam 10%, enquanto os papéis da Oracle caíam 8% nas negociações pré-abertura.

A DeepSeek, que nesta segunda-feira já havia ultrapassado o rival norte-americano ChatGPT em termos de downloads na App Store, oferece a perspectiva de uma alternativa viável e mais barata de IA, o que levantou questões sobre a sustentabilidade do nível de gastos e investimentos em IA por empresas ocidentais, incluindo Apple e Microsoft.

De Tóquio a Amsterdã, as ações de empresas vinculadas à IA despencavam.

"Ainda não sabemos os detalhes e nada foi 100% confirmado em relação às alegações, mas se realmente houve um avanço no custo para treinar modelos de mais de 100 milhões de dólares para esse suposto número de 6 milhões, isso é realmente muito positivo para a produtividade e para os usuários finais de IA", disse Jon Withaar, gerente sênior de portfólio da Pictet Asset Management.

O entusiasmo em torno da IA impulsionou um enorme fluxo de capital para os mercados de ações nos últimos 18 meses, em particular, à medida que os investidores compraram papéis de tecnologia, inflacionando as avaliações das empresas e fazendo com que os mercados atingissem máximas recordes.

Pouco se sabe sobre a pequena startup de Hangzhou por trás da DeepSeek. Seus pesquisadores escreveram em um artigo no mês passado que o modelo DeepSeek-V3, lançado em 10 de janeiro, usou os chips H800 da Nvidia para treinamento, gastando menos de 6 milhões de dólares - o valor mencionado por Withaar.

Os chips H800 não são os melhores do mercado. Inicialmente desenvolvidos como um produto de capacidade reduzida para contornar as restrições de vendas para a China, eles foram posteriormente banidos pelas sanções dos Estados Unidos.