Cruzeiro anuncia demissão do técnico Fernando Diniz

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira (27) a demissão do técnico Fernando Diniz, que vinha sendo muito questionado pelos torcedores desde a temporada passada devido ao mau desempenho da equipe.

Diniz e sua comissão técnica deixam o clube dois dias depois do empate em 1 a 1 com o Betim, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

"Agradecemos aos profissionais pelos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência das trajetórias", escreveu o Cruzeiro na rede social X.

Após o empate com uma equipe que só disputa competições regionais, a diretoria da 'Raposa' se reuniu com Diniz, vaiado pelos torcedores, para questioná-lo pelos maus resultados da equipe.

O treinador, de 50 anos, estava no clube desde setembro do ano passado, três meses depois de ter sido demitido do Fluminense, onde foi campeão da Copa Libertadores em 2023.

Diniz, que teve uma breve e decepcionante passagem no comando da Seleção Brasileira em 2023, estava sob pressão apesar de ter levado o Cruzeiro à final da Copa Sul-Americana no ano passado, com derrota por 3 a 1 para o Racing da Argentina.

O rendimento da equipe não melhorou no início de 2024, apesar de contratações de peso como os atacantes Dudu e Gabigol.

Diniz se despede do Cruzeiro com o retrospecto de quatro vitórias, seis empates e sete derrotas em 17 jogos, um aproveitamento de 35%.

Segundo alguns veículos da imprensa esportiva, Renato Gaúcho é o favorito da diretoria cruzeirense para assumir o cargo.

