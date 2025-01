Criança morre arrastada em enxurrada em SP; cresce número de mortes pelas chuvas de verão

Desde dezembro, quando começaram as chuvas de verão, 17 óbitos foram contabilizados pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. O mais recente foi o caso de uma criança de sete anos, em Itapecerica da Serra, no domingo, 26. O menino estava brincando em uma galeria de águas pluviais em um parque na cidade da Grande SP e acabou arrastado. O corpo foi localizado em uma rodovia fora do parque.

Nos últimos dias, a forte chuva deixou duas vítimas: um idoso de 71 anos, que morreu após ser arrastado pela enxurrada na sexta-feira, 24, em Pinheiros, na capital paulista, e um motoqueiro que caiu em um córrego no bairro Cumbica, em Guarulhos.

Óbitos em dezembro

- Duas vítimas em Ibitinga em 4 de dezembro: duas pessoas foram arrastadas pela enxurrada pela Avenida Carolina Gereto Dal?acqua, altura do numeral 900, Centro, próximo ao Hotel Avenida (uma localizada dia 5 e outra dia 6);

- Uma vítima em São Paulo em 5 de dezembro: Na Rua Beira Rio, em Brasilândia, um)homem caiu em um córrego e foi arrastado sentido o Piscinão Vista Alegre (localizado dia 06);

- Uma vítima em São Paulo em 21 de dezembro: na Rua Adelina Linhares, em Cangaiba, uma vítima feminina foi arrastada apela enxurrada e, socorrida por populares ao hospital, mas não resistiu;

- Uma vítima em Nova Odessa em 21 de dezembro: um motociclista foi arrastado pela enxurrada para interior córrego Capuava;

- Três vítimas em Várzea Paulista em 21 de dezembro: houve u deslizamento de terra sobre residência, resultando na morte da mãe e duas crianças;

- Uma vítima em Várzea Paulista em 22 de dezembro: houve um deslizamento de terra sobre residência, resultando em uma pessoa morta;

- Duas vítimas em Fartura em 23 de dezembro: houve o tombamento da Balsa de Taquara Branca (que liga Fartura a Taquarituba), resultando em duas mortes (uma vítima localizada dia 25 e outra dia 27);

- Três vítimas em Taubaté em 27 de dezembro: houve um deslizamento de terra sobre um muro que caiu sobre uma residência, resultando em um pessoa ferida (retirada pelo Corpo de Bombeiros e socorrida pelo SAMU) e três óbitos, todos sob os escombros.