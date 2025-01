SP teve 17 mortes por chuvas desde dezembro; enxurradas lideram os casos

Do UOL, em São Paulo

O estado de São Paulo teve 17 mortes relacionadas a chuvas desde o mês de dezembro. A informação é da Defesa Civil do Estado, em dados atualizados nesta segunda-feira (27).

O que aconteceu

Morte mais recente confirmada aconteceu em Itapecerica da Serra no domingo (26). Um menino de sete anos caiu em uma galeria de águas pluviais no Parque do Povo. O corpo dele foi arrastado e encontrado horas depois.

Enxurradas causaram oito das 17 mortes. Deslizamentos estão em segundo lugar na causa dos óbitos, com sete mortes. Em terceiro lugar está um vendaval, que virou uma balsa e deixou dois mortos em Fartura no dia 24 de dezembro.

Várzea Paulista tem a maioria dos óbitos. A cidade do interior do estado teve dois deslizamentos de terra em dias consecutivos, deixando quatro mortos. Em um dos deslizamentos, em 21 de dezembro, uma mãe e seus dois filhos morreram no bairro João Aprillanti.

Em São Paulo, a morte mais recente foi de um idoso no bairro de Pinheiros. Ele foi encontrado em uma casa próxima ao Beco do Batman, que "virou um rio" após as chuvas da sexta-feira.

Veja, abaixo, número de mortes por cidade: