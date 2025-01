Partes de São Paulo entram em estado de atenção; 10 mil estão sem luz

A chuva que atinge São Paulo na tarde desta segunda-feira (27) fez com que partes da cidade entrassem em estado de atenção para alagamentos. Receberam o aviso do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) as zonas oeste e norte, Centro e as marginais Tietê e Pinheiros.

O que aconteceu

Chove moderado nas zonas oeste e sul, segundo o CGE. É esperado que a chuva avance aos poucos para outras regiões da cidade.

Há possibilidade da chuva chegar à forte intensidade com raios e rajadas de vento. O órgão municipal alerta para o risco de queda de árvores e deslizamentos de terra na Grande São Paulo.

O Corpo de Bombeiros já registrou 66 chamadas para queda de árvores na capital. Não há informações de vítimas.

Segundo a Enel, 10.765 imóveis estão sem luz na cidade. Em todo o estado, há 18.156 unidades sem energia.

O Aeroporto de Guarulhos opera normalmente, segundo a concessionária. O UOL tenta contato com o Aeroporto de Congonhas.

Chuva nos próximos dias

Deve voltar a chuva em São Paulo na terça-feira (28), segundo o CGE. Há possibilidade de chuvas moderadas a fortes entre a tarde e o início da noite.

Durante o dia, o sol deve aparecer entre nuvens e o tempo fica abafado. Os termômetros variam entre mínimas de 19°C e máximas que podem superar os 28°C.

A previsão se repete para a quarta-feira (29), de acordo com o órgão municipal.

Chuva causou estragos na capital

O Beco do Batman virou um "rio" por causa da tempestade que castigou a capital paulista na sexta-feira (24). Vídeos feitos por moradores mostram o local tomado pela água, que formou uma espécie de correnteza.

Temporal foi o terceiro maior da história na cidade. Os números são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e levam em conta a série histórica do órgão, iniciada em 1961. Considerando os 82 mm que caíram das 15h às 16h, este foi o maior volume da história já registrado para o período de uma hora.

Pela primeira vez, a Defesa Civil enviou "alerta severo" para celulares na cidade. Todos os celulares com tecnologia 5G ou 4G receberam os alertas, segundo o órgão. Em todo o estado, esta foi a 19ª vez que os alertas foram enviados.

Chuva causou grandes alagamentos e transtornos. O temporal inundou ruas e a estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna, da linha 1-Azul do metrô, enquanto quase 140 mil residências ficaram sem fornecimento de energia na capital. Parte do teto do shopping Center Norte também desabou.

O Beco do Batman virou Beco do Aquaman pic.twitter.com/K3IaSPcxtR -- Luan Araujo (@luanaraujo90) January 24, 2025

Apesar dos transtornos, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse que a cidade é "muito preparada" para chuvas. A jornalistas neste sábado, ele afirmou que a prefeitura deu "resposta muito rápida" para os transtornos causados pelo temporal e que a cidade voltou ao normal mais rápido do que em tempestades anteriores.