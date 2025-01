Chuva em São Paulo deixa partes da cidade em atenção para alagamentos

As chuvas que atingem a cidade de São Paulo na tarde desta segunda-feira, 27, deixam a capital paulista em estado atenção para a ocorrências de alagamentos. Até às 16h45, as áreas mais ameaçadas se concentram nas zonas norte, oeste e centro, além das marginais Tietê e Pinheiros, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

As chuvas estão sendo formadas pela entrada da brisa marítima, que se soma ao tempo abafado gerado pelo calor da manhã. A previsão é de precipitações com pancadas de intensidade moderada a forte, com raios e rajadas de vento. Há risco para alagamento, quedas de árvores e deslizamento de terra em razão de a água atingir um solo já encharcado por conta das chuvas dos últimos dias.

Imagens do radar meteorológico do CGE indicam que as chuvas são consideradas de nível moderado nas regiões oeste e sul, e que as instabilidades se deslocam em ritmo lento pela cidade.

A Defesa Civil do Estado montou um gabinete de crise em razão dos temporais deste início da semana, provocados pela chegada de uma frente fria.

Na sexta-feira, 24, a cidade foi atingida um dos temporais mais fortes desde o início das medições realizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os pluviômetros registraram 125mm de chuva, o terceiro maior volume em 64 anos, e correspondeu a quase metade do esperado por todo o mês de janeiro (288mm).

A tempestade provocou uma série de transtornos, entre alagamentos de ruas e estações de metrô, enxurradas, e desabamento de uma casa e do teto do shopping Center Norte. O artista plástico Rodolpho Tamanini Netto, morador de Pinheiros, teve a casa invadida pelas águas e foi encontrado morto no sábado, 25. Desde o início de dezembro, o Estado de São Paulo já registrou 17 mortes causadas pelas chuvas.

No domingo, 26, outra chuva forte caiu em São Paulo, mas de menor intensidade (51mm). Os temporais chegaram a causar alagamentos, o desabamento da laje de uma garagem residencial e provocou também a queda de algumas árvores. O jogo entre São Paulo e Corinthians, no Morumbis, zona sul da cidade, precisou ser adiado em uma hora por conta da tempestade.