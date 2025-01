Capa impermeável de R$ 38 promete proteger colchão de líquidos e manchas

O Guia de Compras UOL encontrou a solução para quem quer manter a limpeza e prolongar a durabilidade do colchão: uma capa impermeável. Além de proteger contra líquidos e manchas, essa capa promete ser antialérgica e oferece uma barreira contra fungos, mofo e ácaros. O produto faz sucesso entre os consumidores e custa a partir de R$ 37,90 (para cama de solteiro).

De acordo com o fabricante, a capa é composta por diferentes camadas que asseguram a impermeabilidade, aliadas a um tecido de toque macio. Confira mais detalhes sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz o fabricante sobre a capa?

Capa em tecido matelado sem linhas de microfibra

Possui dois forros: um de polipropileno e outro de plástico impermeável

Contorno com elástico para prender ao colchão

É antialérgico e protege contra ácaros, fungos e mofos

Pode ser lavado na máquina

Disponível em diferentes cores e tamanhos, que variam de preço

O que diz quem comprou?

Com mais de 116 mil avaliações na Shopee, a capa impermeável possui nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores elogiaram principalmente a qualidade do material e o acabamento das costuras.

Ótimo produto. Material de qualidade. Entrega super rápida. Realmente é impermeável, fiz o teste e deu super certo. Cores bem vivas. Podem comprar sem medo. Jessica Borges

A entrega foi dentro do prazo e as capas são ótimas. Comprei uma branca e uma marrom. As duas são muito bonitas e de qualidade. Ótimo custo-benefício. Recomendo a compra! Estefani Cordeiro

Material bem resistente, indico a compra. É muito bonito e o acabamento das costuras são excelentes. Bruno Paim

O envio foi rápido, chegou tudo certinho. Tive um pouco de dificuldade em colocar, pois meu colchão é alto então recomendo pegar King se seu colchão for alto, o material é bom e não me incomoda para dormir, já quero comprar outro. Avaliação anônima na Shopee

Pontos de atenção

Alguns consumidores destacaram pontos negativos como o tamanho, partes descosturadas e barulho ao tocar na capa. Confira os comentários:

As capas impermeáveis para colchão pareciam boas, mas duas delas vieram grandes. Elas ficam sobrando pelos lados e uma delas não cabe no colchão, lembrando que todos os colchões são do mesmo tamanho. Marcia Cristina Monteiro

Fiquei um pouco decepcionada com a qualidade (pela expectativa que botei), mas acredito que pelo preço seja adequado. Não me passa confiança de ser impermeável, veio com duas pontas descosturadas, e a parte da proteção debaixo é bem fininha. O tecido de cima é bem gostoso de sentir, mas as laterais indicam que rasgará logo. Deborah

Pelo preço que paguei, eu esperava que a qualidade fosse um pouco melhor, mas dá para quebrar um galho. O tecido é fininho, creio que não dura muito tempo. Lay

Sobre a qualidade: não é das melhores, mas está OK pelo preço. Na hora que encosta ou passa a mão, a capa faz um barulho de sacola. Então, quem se incomoda com esse barulho não recomendo a compra. Jaqueline

