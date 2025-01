Cantor Marcelo Falcão não criticou governo Lula em show; vídeo é antigo

Marcelo Falcão, ex-vocalista da banda O Rappa, não fez críticas ao governo Lula (PT) durante um show recente, como insinuam publicações que circulam nas redes sociais.

Na verdade, o discurso do cantor foi feito durante uma apresentação em 2016, quando Dilma Rousseff era a presidente do Brasil.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

Um vídeo mostra o trecho de um discurso de Marcelo Falcão durante um show. "Não temos saúde. Não temos educação. O Brasil acabou com a Petrobras, que incentiva a música e todo tipo de cultura. Saquearam a Petrobras". O cantor pede ao público para virar de costas para o palco em forma de protesto e completa: "Essas pessoas que estão no poder não nos representam. Vocês são a vergonha do nosso país". Não há qualquer referência sobre a data da referida apresentação e Falcão não cita o nome de qualquer político.

"Se posicionou! Agora vem o cancelamento! Mass só falou verdades", diz a mensagem que acompanha a publicação, feita no último dia 21 e que insinua tratar-se de críticas direcionadas ao governo Lula.

Por que é distorcido

Comentário de Marcelo Falcão foi feito em 2016. Por meio de uma busca reversa (veja abaixo), é possível identificar que o discurso crítico do cantor aconteceu durante o festival Planeta Atlântida, ocorrido em 31 de janeiro de 2016 no Rio Grande do Sul. Na época, ele ainda fazia parte d'O Rappa (aqui e abaixo).

Imagem: Reprodução

Na época, presidente era Dilma Rousseff. Na data de realização do show, a presidência do país era exercida por Dilma Rousseff, que cumpria seu segundo mandato. Em agosto daquele ano, ela sofreu impeachment e o vice Michel Temer assumiu o cargo (aqui). O período também ficou marcado pelas investigações da Operação Lava Jato.

Lava Jato investigou Lula a partir de março de 2016. A Polícia Federal realizou a 24ª fase da operação em 4 de março de 2016 - portanto, depois do show d'O Rappa no Planeta Atlântida. Lula se tornou alvo das investigações a partir das suspeitas de que teria sido favorecido por empreiteiras e pelo pecuarista José Carlos Bumlai por meio do sítio em Atibaia (SP) e do tríplex no Guarujá (SP) (aqui). Lula chegou a ser condenado por conta desses dois casos, mas as sentenças foram anuladas (aqui).

O Rappa acabou em 2018. A banda encerrou suas atividades em abril daquele ano, após um show no Rio de Janeiro. Marcelo Falcão seguiu em carreira solo (aqui).

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão e Lupa.

