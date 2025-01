Casa Branca coloca brasileiro preso entre 'piores criminosos' imigrantes

O brasileiro Vitor de Sousa Lima foi classificado pela Casa Branca como "um dos piores criminosos" presos pelo ICE (Serviço de Imigração e Controle de Aduanas) nos últimos dias.

O que aconteceu

Brasileiro foi condenado por homicídio culposo nos EUA. Segundo a postagem da Casa Branca, ele foi preso por equipes da ICE em Boston no último sábado (25), e está no Centro de Correções do Condado de Strafford, no estado de Massachussets. O UOL entrou em contato com a agência americana para saber mais sobre a situação judicial do brasileiro, mas não recebeu retorno até o momento.

Lista coloca brasileiro entre estupradores e suspeitos de terrorismo. Outros nomes na lista foram condenados por estupro de crianças, abuso sexual, posse de drogas ilegais e outros crimes. Um dos presos, jordaniano que não teve sua identidade revelada, foi preso por suspeição de envolvimento com o grupo terrorista Estado Islâmico.

Sob a liderança do presidente Trump, os agentes do ICE estão trabalhando incansavelmente para proteger nossas comunidades. De estupradores de crianças a suspeitos de terrorismo do ISIS, aqui estão alguns dos piores. Texto na publicação da Casa Branca que informa sobre prisão de brasileiro

Agência prendeu 956 pessoas em um dia. O número é quase três vezes superior à média sob Biden, de cerca de 310 pessoas por dia, no último ano fiscal, encerrado em 30 de setembro de 2024. Na última quinta, sexta e sábado, foram realizadas um total de 1.417 prisões de imigrantes, segundo o ICE.

Tom Homan, "czar da fronteira" de Trump, afirmou que números devem subir ainda mais. Em entrevista à ABC News, disse: "Vocês verão os números aumentarem constantemente, o número de prisões em todo o país conforme abrimos a abertura", disse Homan. "Agora, está se concentrando em ameaças à segurança pública, ameaças à segurança nacional. Essa é uma população menor."