'Volta dos EUA foi pior do que a ida', diz brasileiro deportado

A volta dos EUA foi pior do que a ida e passamos um sufoco dentro da aeronave, relatou o brasileiro Thiago Souza, um dos deportados pelo governo americano, no UOL News, do Canal UOL, nesta segunda-feira (27).

Sendo bem sincero, não me aconteceu nada durante o caminho todo indo para lá, [se comparado] ao que me aconteceu vindo para cá. Na ida não me aconteceu nada. Para mim, o pior me aconteceu no retorno, por estar nas mãos deles [do governo americano], passar o que a gente passou. Só quem estava ali dentro da aeronave sabe o sufoco que passamos. Thiago Souza, jovem deportado pelo governo Trump

Souza é um dos 88 brasileiros deportados pelo governo americano neste fim de semana. Ele estava no voo que enfrentou problemas e precisou parar em Manaus, antes de chegar a Belo Horizonte, seu destino final.

Em Manaus, a Polícia Federal identificou que brasileiros estavam algemados e acorrentados. A situação foi informada a Lula na manhã sábado (25), que reclamou publicamente da situação e uma suposta quebra de acordo por parte do governo Trump. Lula então determinou a remoção imediata das algemas e o envio de um avião da FAB para levar os brasileiros até Belo Horizonte.

Ao Canal UOL, Souza, de 25 anos, disse que chegou aos EUA no dia 13 de dezembro, se instalou na região do Texas e, depois, se entregou às autoridades para tentar legalizar a sua situação. Ele foi levado para um presídio e permaneceu detido desde então.

O brasileiro contou ainda que, já ao ser deportado, as condições dentro do avião cedido pelo governo americano eram desumanas.

O aquecimento era péssimo, passamos muito calor, as pessoas passavam mal, tínhamos que implorar para irmos ao banheiro. Era algo desumano. Não recomendo [ir para os Estados Unidos]. Não é uma situação fácil. Não tentaria de novo.

[Os brasileiros deportados] São pessoas que foram para lá para conseguirem uma vida melhor, não tem nada a ver com criminosos. O meu objetivo nos EUA era trabalhar e dar uma vida melhor para a minha família. Thiago Souza, jovem deportado pelo governo Trump

O jovem é do Pará, mas permanece em Goiânia.

