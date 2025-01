Bolsas da Europa recuam, com perdas lideradas por tecnologia, em semana de anúncio do BCE

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 27/01/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta segunda-feira, com perdas lideradas por ações de tecnologia, em uma semana agitada que trará decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE) e uma série de balanços corporativos da região.

Por volta das 7h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,59%, a 526,93 pontos. Apenas o subíndice de tecnologia amargava queda de 5,5%, após relatos de que a startup chinesa DeepSeek desenvolveu um poderoso modelo de inteligência artificial (IA) por um valor relativamente baixo e utilizando chips menos avançados.

Mais adiante, na quinta-feira (30), o BCE anuncia decisão de política monetária, quando provavelmente voltará a cortar seu juro básico. Antes disso, na quarta-feira (29), a expectativa é de que o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) deixe seus juros inalterados, após reduzi-los por três vezes consecutivas na segunda metade de 2024.

Da temporada de balanços da Europa, destaque positivo para a Ryanair, cuja ação saltava 3,8% em Londres, após a companhia aérea de baixo custo divulgar resultados melhores do que o esperado. Nos próximos dias, estão previstos informes trimestrais de Deutsche Bank, Shell, ASML e LVMH.

No noticiário macroeconômico, o índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha subiu para 85,1 pontos em janeiro, graças a uma melhora na avaliação das condições atuais. As expectativas para mais adiante, no entanto, se deterioraram neste mês.

Às 7h27 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,19%, a de Paris recuava 0,84% e a de Frankfurt cedia 1,28%. Já as de Milão e Madri tinham respectivas perdas de 0,31% e 0,30%, enquanto a de Lisboa se mantinha praticamente estável.

*Com informações da Dow Jones Newswires