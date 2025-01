BC autoriza redução de R$ 6 bi no capital do Banco Safra após saída de Alberto Safra

O Banco Central autorizou uma redução de R$ 6 bilhões no capital do Banco Safra, de R$ 19,196 bilhões para R$ 13,012 bilhões. A mudança reflete a mudança de controle societário após a "saída de sócio" e consequente concentração do controle do banco e suas controladas nas mãos de David Joseph Safra, Jacob Joseph Safra, Esther Safra Dayan e Vicky Safra, segundo a autarquia.

A aprovação do processo, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 27, faz referência a um aditamento de acordo de acionistas firmado em 19 de julho de 2024. Nessa data, a família Safra anunciou a "resolução amigável" de disputas com Alberto Safra, um dos herdeiros do banqueiro Joseph Safra, falecido em 2020.

Nos termos do acordo, Alberto Safra desinvestiria de seus interesses no Grupo J. Safra. Ele deixou o banco no segundo semestre de 2019, após um desentendimento com a família.

Segundo o BC, a mudança no controle afeta o Banco J. Safra S.A., a Safra Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários, A Guide Investimentos, o Banco Alfa, a Financeira Alfa, a Safra Leasing, a Alfa Arrendamento Mercantil, o Banco Alfa de Investimentos, a Alfa Corretora de Câmbio e Valores Imobiliários, a Safra Crédito, Financiamento e Investimento, e a Safra Sociedade de Crédito Direto.