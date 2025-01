Artista que morreu durante chuva em São Paulo tinha portão antienchente

O artista plástico que morreu após ser arrastado por um carro que invadiu sua casa durante uma enxurrada, em São Paulo, tinha instalado um portão antienchente anos antes.

O que aconteceu

Rodolpho Tamanini Netto, 73, enfrentava problemas com enchentes há anos. Segundo o amigo e galerista Jacques Ardies, o artista morava na mesma casa desde que nasceu, localizada próximo ao Beco do Batman, na Vila Madalena - famoso ponto turístico da capital.

Um portão de aço foi instalado para conter a água, que sempre inundava a residência. Ao UOL, Jacques informou que o equipamento de proteção havia o ajudado em muitas outras situações.

O portão ajudou em outros casos e, desta vez, fazia também uma proteção até que um carro levado pela enxurrada o quebrou. O Tamanini decidiu dar uma olhada naquele momento e foi levado com muita força e se afogou. Jacques Ardies

Artista já pintou quadro sobre alagamento

Obra ''A enchente'' Imagem: Cedido ao UOL

Rodolpho havia pintado em 2008 um quadro chamado ''A enchente''. No quadro, é possível ver a cidade tomada pela água, com pessoas imersas na inundação e um ônibus trafegando em meio à água.

Capital de São Paulo era tema recorrente de suas criações. Jacques Ardies, galerista e amigo de Rodolpho, o definiu como um "pintor urbano": "Ele gostava de destacar o céu, representar um ambiente. Ele se dedicou a mostrar a beleza de São Paulo".

Tamanini começou sua carreira como artista plástico aos 19 anos de idade. Suas primeiras exposições datam de 1971.

Entenda o caso

Trabalhadores de uma obra ao lado da casa, na rua Belmiro Braga, assistiram ao incidente e contaram à família na manhã seguinte. Segundo Carlos Medina, sobrinho de Rodolpho, com a força da água, o carro derrubou o portão e arrastou o artista até o fundo da casa.

Ele morava no segundo andar do imóvel, mas desceu quando a água estava prestes a derrubar o portão. "A gente tinha conversado com ele para que, no caso de acontecer algo assim, ele não descer. Mas, por algum motivo, passou pela cabeça dele descer. Talvez, para ver o que estava acontecendo, falar com algum vizinho, não sei", disse Carlos ao UOL.

Os trabalhadores da obra tentaram entrar na casa para ajudar, mas o nível da água estava muito alto. Eles só conseguiram acessar o imóvel na manhã do dia seguinte, assim como a família. "Eu era o parente mais próximo dele. Cuidava dele no dia a dia, levava ao médico, ajudava com as compras, contas. Ele nunca casou ou teve filhos. Eu era o suporte dele diariamente", lembra o sobrinho.