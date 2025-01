App chinês de IA 'DeepSeek' denuncia que é alvo de ataque cibernético em larga escala

O DeepSeek, um aplicativo chinês de inteligência artificial (IA) que busca competir com o ChatGPT da OpenAI nos Estados Unidos, disse que é alvo de um ataque cibernético "malicioso em larga escala" e deve limitar temporariamente os registros de usuários.

Fundada em 2023, esta start-up chinesa busca competir com os modelos de IA dominantes no mercado e, na semana passada, apresentou um modelo de IA de menor custo.

A empresa disse que aqueles que já possuem uma conta em seu serviço poderão se conectar normalmente.

O sucesso do Deepseek nas lojas de aplicativos dos EUA fez com que as ações de gigantes da tecnologia ligadas à IA despencassem nesta segunda-feira.

A gigante dos microchips Nvidia caiu 13%, o equivalente a uma perda de capitalização de mercado de US$ 400 bilhões (R$ 2,3 trilhões).

Analistas e investidores acreditavam que a vantagem dos Estados Unidos no setor de semicondutores e sua capacidade de limitar o acesso da China a essa tecnologia garantiriam seu domínio da IA.

Mas a DeepSeek afirmou que gastou apenas US$ 5,6 milhões (cerca de R$ 33 milhões, na cotação atual) para desenvolver seu modelo, uma quantia irrisória comparada aos bilhões investidos por gigantes americanos.

O DeepSeek pode fazer muitas das coisas que seus concorrentes ocidentais fazem: escrever letras de músicas, ajudar a desenvolver planos ou até mesmo criar uma receita de com o que se tem na geladeira.

No entanto, está sujeito à mesma censura de outros chatbots de fabricação chinesa, como o Ernie Bot do Baidu, que são severamente limitados em suas interações sobre tópicos políticos.

arp/nro/mel/nn/aa

© Agence France-Presse