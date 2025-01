Ações europeias de tecnologia caem após impulso da China em IA assustar investidores

Por Nikhil Sharma e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações de tecnologia na Europa foram pressionados nesta segunda-feira depois que o modelo de inteligência artificial de baixo custo da startup chinesa DeepSeek gerou preocupações sobre os retornos no setor de IA e a necessidade de chips caros.

O índice pan-europeu STOXX 600 chegou a cair 0,8% mais cedo na sessão, acompanhando a liquidação do mercado global devido a preocupações com investimentos em IA e avaliações do setor de tecnologia, depois que a DeepSeek lançou um assistente gratuito que, segundo ela, usa chips de baixo custo e menos dados. O índice terminou o dia com variação negativa de 0,07%.

As ações europeias de tecnologia recuaram 3,4%, com a fabricante de equipamentos para chips ASML caindo 7%, atingindo o menor nível em dois meses, e a ASM International perdendo mais de 12%.

A Siemens Energy e a Schneider Electric, que fornecem hardware elétrico para infraestrutura de IA, afundaram 19,9% e 9,5%, respectivamente, e ficaram entre os desempenhos mais fracos do STOXX 600.

"O sucesso da DeepSeek... é um alerta e um ponto de interrogação sobre quanto precisa ser gasto para construir um modelo e se o nível de investimento que temos visto é realmente necessário", disse Ben Barringer, analista de tecnologia da Guilter Cheviot.

A liquidação ocorre depois que o STOXX 600 atingiu um recorde intradiário na sexta-feira e enquanto investidores aguardam os balanços das gigantes da tecnologia dos EUA Apple, Meta, Microsoft e Tesla nesta semana.

A incerteza em relação às possíveis tarifas dos EUA continua a preocupar investidores, faltando apenas alguns dias para o prazo de 1º de fevereiro dado pelo presidente Donald Trump para revelar sua política comercial para os principais parceiros comerciais, incluindo a UE.

A semana também está cheia de decisões sobre taxas de juros por parte dos bancos centrais de todo o mundo, especialmente o Federal Reserve e o Banco Central Europeu.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,02%, a 8.503,71 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,53%, a 21.282,18 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,27%, a 7.906,58 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,03%, a 36.191,17 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,12%, a 11.997,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,57%, a 6.466,44 pontos.