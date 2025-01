8 ideias refrescantes para aliviar a pele após exposição ao sol

Nada como aproveitar as delícias do sol. Mas, após horas e horas de exposição aos raios UV, muita gente fica com o rosto e o corpo "ardidos" e sensíveis.

Em noites muito quentes, o mal-estar pode prejudicar o repouso e contribuir para o mal humor.

Para ajudar a hidratar e a refrescar a pele, deixando-a renovada e protegida para os próximos dias de calor, reunimos 8 dicas simples, mas eficazes, para você continuar a curtir o verão sem incômodos.

Beba muito água

Imagem: iStock

No verão, devido às temperaturas mais elevadas, o organismo perde mais água por meio do suor. Por isso, é essencial estar atento ao consumo de líquidos para evitar a desidratação. A água, claro, é a principal escolha para repor essa perda hídrica, mas há outras opções interessantes. Bebidas como chás gelados naturais, águas aromatizadas com frutas e sucos naturais são fontes de vitaminas e podem ser ótimas opções para se refrescar no verão. No entanto, é fundamental consumir sucos de frutas com moderação, especialmente os industrializados ou adoçados, pois o excesso de açúcar pode contribuir para a desidratação e aumentar a produção de radicais livres, prejudicando a saúde da pele.

Outras bebidas refrescantes podem complementar a hidratação, mas é importante estar atento aos ingredientes e às quantidades consumidas. A água de coco, por exemplo, é rica em potássio e sódio, minerais que, em excesso, podem afetar os rins e alterar o equilíbrio eletrolítico, resultando em sintomas como tontura, câimbras e cansaço.

Aposte em sorvetes de frutas (com moderação)

Prefira picolés de frutas em vez dos sorvetes cremosos para se refrescar Imagem: Wavebreakmedia/Getty Images/iStockphoto

Os picolés de frutas feitos com ingredientes naturais, sem adição de grandes quantidades de açúcar ou corantes artificiais, são a melhor escolha para quem busca um refresco leve e saudável no calor. Eles não apenas ajudam na hidratação, mas também evitam o consumo excessivo de calorias e aditivos.

Já os sorvetes cremosos, em geral, possuem maior teor de gorduras e açúcares, o que pode impactar negativamente a saúde da pele, favorecendo inflamações, como acne, e desequilíbrios nutricionais.

No entanto, é importante ter cautela com picolés industrializados e ultraprocessados, que frequentemente contêm açúcares, corantes e aditivos em excesso.

Use água termal

Ela ajuda a refrescar a pele e a aliviar a sensação de calor, além de contar com minerais que podem acalmar irritações, hidratar e reforçar a barreira cutânea. O ideal é borrifá-la no rosto, pescoço e colo, evitando áreas muito sensíveis, como os olhos. Adotar o borrifador com água "normal" pode até ajudar a refrescar, mas não oferece os mesmos benefícios calmantes e reparadores da água termal, especialmente se for usada água clorada ou de baixa qualidade, que pode ressecar a pele.

Evite banhos gelados

Eles podem ser refrescantes, mas não são recomendados para todos, especialmente para quem tem condições como alergia ao frio ou problemas circulatórios, já que a água gelada pode desencadear reações adversas. E, no caso de queimaduras solares ou pele sensibilizada após um dia inteiro de praia ou piscina, podem machucar a pele.

O ideal, segundo especialistas, é apostar nos banhos com água fria a morna (em torno de 37°C), benéficos para manter a hidratação natural da pele e aliviar a sensação de calor e a dor das queimaduras solares. Banhos muito quentes podem remover a barreira natural de proteção da pele, favorecendo o ressecamento e até problemas como dermatites.

Cuidar da pele após o banho é fundamental

Após horas de exposição ao sol, aplique hidratantes de textura fluida na pele Imagem: Delmaine Donson/Getty Images

Quem nunca tomou sol em excesso e, depois do banho, sentiu a pele mais quente - principalmente nas regiões do rosto, do colo e das costas - ou uma sensação de ardor? O pós-banho é essencial para usar produtos hidratantes e calmantes, já que a pele, ressecada pelo sol, vento e contato com água salgada ou clorada, absorve melhor os produtos nesse estado.

Prefira loções ou géis leves, como os formulados com aloe vera, calamina, água termal ou cremes sem fragrâncias ou álcool, que ajudam a restaurar a barreira cutânea e a aliviar o desconforto causado pelo sol. Nas áreas mais sensíveis, opte por hidratantes específicos, mas evite os que contêm perfume. Compressas frias de água termal ou chá de camomila também podem ser utilizadas para aliviar áreas mais aquecidas ou irritadas.

Adote a técnica dos saquinhos de chá gelado

Os de camomila, especialmente, podem ajudar a aliviar áreas sensíveis após a exposição ao sol, como colo e rosto. A planta tem propriedades anti-inflamatórias e calmantes que ajudam a reduzir a vermelhidão e a sensação de calor, refrescando de modo imediato.

Para usar, deixe o chá gelar bem na geladeira, aplique os saquinhos diretamente na pele ou use compressas feitas com o líquido.

Molhe a nuca e os pulsos com água fria

Essa é uma estratégia eficaz para refrescar o corpo, promover um alívio imediato e ajudar a regular a temperatura interna, evitando quedas de pressão, tonturas e mal-estar em noites (e dias também) muito abafadas. A nuca e os pulsos são áreas com grande circulação sanguínea e podem ajudar a dissipar calor rapidamente. Em ambientes fechados, toalhas ou compressas úmidas com água fria também têm essa mesma função de resfriamento.

Escolha tecidos leves para dormir

Optar por lençóis e pijamas de tecidos leves é a melhor escolha para o verão Imagem: LaylaBird/Getty Images

Alguns tipos de tecidos para lençóis e pijamas promovem uma sensação maior de frescor e respirabilidade, como o algodão percale e o Tencel, materiais mais respiráveis que ajudam a manter a temperatura do corpo mais estável. O lençol entre 200 a 400 fios é o mais adequado para quem sente muito calor à noite. Acima disso, a alta densidade de fios pode comprometer a respirabilidade do tecido.

FONTES: Andrea Ferrara, nutricionista clínica e funcional da Clínica Bottura (São Paulo/SP) com pós-graduação em Fisiologia do Exercício pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); Fabiana Gadotti Cerulli, dermatologista da Clínica Sartor Medicina Integrada (São Paulo/SP); Melissa Malfate, nutricionista da Clínica Sartor Medicina Integrada (São Paulo/SP); Tricie Kobylko de Toledo, dermatologista da Casa de Saúde São José (Rio de Janeiro/RJ), e Yuri Bittencourt, oncologista do Hospital Santa Catarina - Paulista (São Paulo/SP).