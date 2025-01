Sinner vence Zverev e é bicampeão do Aberto da Austrália

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, se sagrou bicampeão em Melbourne neste domingo (26) após derrotar o alemão Alexander Zverev (nº 2) na final do Aberto da Austrália, em três sets, com parciais de 6-3, 7-6 (7/4) e 6-3.

O italiano de 23 anos conquista assim o seu terceiro título de Grand Slam (depois do Aberto da Austrália e do US Open em 2024) e mantém o seu domínio incontestável como o melhor tenista da atualidade.

Diante de Sinner, que correu poucos riscos e se dedicava à troca de bolas, Zverev emendou erros no início da partida (12 faltas diretas contra apenas 8 'winners', contra 7-13 do italiano no primeiro set).

Seu saque poderoso o ajudou a salvar os primeiros cinco break points contra ele, mas no sexto ele teve seu serviço quebrado no oitavo game e o italiano venceu o primeiro set no game seguinte, fechando com um ace para lembrar a todos quem é o atual número 1 do mundo.

Pouca coisa mudou no segundo set, em que Zverev ficou desequilibrado ao ver que, apesar de ele elevar um pouco o nível de seu jogo, Sinner conseguia devolver todas as bolas.

O italiano, além disso, teve uma dose de sorte quando, no momento em que o tie-break estava empatado em 4 a 4, uma bola cruzada de direita bateu na rede e caiu para o lado de Zverev, que não conseguiu chegar a tempo.

Com vantagem de dois sets, a única preocupação de Sinner era sua condição física, já que em vários momentos colocou a mão na parte posterior da coxa esquerda, mesma área que já lhe deu alguns problemas na semifinal contra o americano Ben Shelton.

Mas a virada parecia uma missão quase impossível para um tenista como Zverev, que nunca se destacou pela força mental.

Incapaz de responder ao saque de Sinner, o alemão acabou sofrendo uma quebra no sexto game do terceiro set e o italiano consumou o triunfo.

As lágrimas de Zverev no final da partida e o consolo de Sinner refletiram a frustração do tenista alemão, que apesar do seu imenso talento ainda não conseguiu vencer um torneio do Grand Slam.

--- Os dez últimos vencedores do Aberto da Austrália:

2025: Jannik Sinner (ITA)

2024: Jannik Sinner (ITA)

2023: Novak Djokovic (SRB)

2022: Rafael Nadal (ESP)

2021: Novak Djokovic (SRB)

2020: Novak Djokovic (SRB)

2019: Novak Djokovic (SRB)

2018: Roger Federer (SUI)

2017: Roger Federer (SUI)

2016: Novak Djokovic (SRB)

- Jogadores com mais títulos:

1. Novak Djokovic 10 (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023)

2. Roy Emerson 6 (1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967)

Roger Federer 6 (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018)

4. Jack Crawford 4 (1931, 1932, 1933, 1935)

Ken Rosewall 4 (1953, 1955, 1971, 1972)

Andre Agassi 4, (1995, 2000, 2001, 2003)

7. James Anderson 3 (1922, 1924, 1925)

Adrian Quist 3 (1936, 1940, 1948)

Rod Laver 3 (1960, 1962, 1969)

Mats Wilander 3 (1983, 1984, 1988)

dga/mcd/zm/aam

© Agence France-Presse