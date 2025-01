Sinner vence Zverev e é bicampeão do Aberto da Austrália

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, se sagrou bicampeão em Melbourne neste domingo (26) após derrotar o alemão Alexander Zverev (nº 2) na final do Aberto da Austrália, em três sets, com parciais de 6-3, 7-6 (7/4) e 6-3.

O italiano de 23 anos conquista assim o seu terceiro título de Grand Slam (depois do Aberto da Austrália e do US Open em 2024) e mantém o seu domínio incontestável como o melhor tenista da atualidade.

