Sibutramina: de baixo custo e efetiva na obesidade, pede atenção a efeitos

A sibutramina é um dos poucos medicamentos do mercado indicados para compor o plano de tratamento da obesidade. Em outubro, o plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu derrubar uma lei que autorizava a produção, comercialização e consumo do medicamento no Brasil.

O que é sibutramina?

Trata-se de um medicamento classificado como inibidor da recaptação da serotonina e da noradrenalina. Ele atua no SNC (Sistema Nervoso Central), e tem como efeito a inibição do apetite e o aumento da saciedade.

Dadas as características desse medicamento, ele só deve ser vendido sob prescrição médica, com receituário próprio (B2) e termo de responsabilidade do paciente.

Saiba quando você pode tomar a sibutramina

Esse fármaco é considerado seguro. Contudo, é importante que você faça o uso racional desse remédio, ou seja, utilize-o de forma apropriada, na dose certa e pelo tempo indicado pelo seu médico.

A sibutramina pode ser indicada para o tratamento da obesidade de pacientes com os seguintes quadros:

Pessoas com IMC (índice de massa corporal) a partir de 30 kg/m²

Pessoas com sobrepeso - IMC acima de 27 kg/m², desde que associado a alguma outra doença (comorbidade) associada à obesidade

Importante ressaltar que o tratamento com esta medicação é um dos elementos de um plano terapêutico que inclui dieta com restrição calórica, programa de atividade física e modificação de hábitos de vida.

"O tratamento farmacológico é um apoio. E junto a essas medidas não farmacológicas pode levar ao aumento da taxa de metabolismo, isto é, ele leva a um gasto energético maior, e isso ajuda na perda de peso", explica a farmacêutica Cynthia França Wolanski Bordin, professora das Escolas de Farmácia, Enfermagem, Odontologia e Medicina da PUC-PR.

Por que esse medicamento está fora do mercado em muitos países?

A sibutramina foi descontinuada no exterior porque alguns estudos científicos concluíram que o seu uso estava associado ao aumento de risco de eventos cardiovasculares, como infarto ou AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Por exemplo, pessoas com obesidade e diabetes, que também sejam hipertensas (não tratadas) ou tenham colesterol alto, por exemplo, não podem usar a sibutramina.

Entenda como ela funciona

Ao ser administrada pela via oral, o medicamento é rapidamente absorvido e metabolizado pelo fígado. Depois, é excretado pelas fezes e urina.

O seu efeito terapêutico decorre da inibição da recaptação de noradrenalina, serotonina e dopamina, aumentado a quantidade desses neurotransmissores na fenda sináptica.

"O resultado é a promoção da sensação de saciedade e a redução do apetite, o que leva ao menor consumo de alimentos", fala Danyelle Cristine Marini, diretora do CRF-SP.

É esperado que o medicamento comece a fazer efeito já nas primeiras semanas. A resposta que se espera é que, em 3 meses, ocorra a perda de 5% do peso. Após 6 a 9 meses, a tendência é que ocorra uma estabilização.

Em geral, o medicamento pode ser usado pelo tempo máximo de 2 anos. Em casos selecionados, e sob estrita supervisão médica, esse tempo pode ser maior.

Conheça as apresentações disponíveis

Biomag® é um exemplo de marca de referência da sibutramina. Mas você também pode encontrar as versões genéricas. O esquema de doses é sempre personalizado.

Ela está disponível em cápsulas de 10 mg e 15 mg.

O medicamento não consta da Rename 2020 (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais).

Quais são as vantagens e desvantagens do seu uso?

O endocrinologista Luciano Albuquerque, coordenador do Laboratório de Obesidade do HC-UFPE/Ebserh diz que, no Brasil, 60% da população está acima do peso e 20% tem obesidade. Ele afirma que existem poucas ferramentas para tratar o problema, a sibutramina é uma delas, e ainda tem preço acessível, sua maior vantagem.

Segundo o especialista, isso ajuda na adesão ao tratamento, e quando o paciente se empenha, a medicação é tão efetiva quanto as outras mais caras.

"Há muito preconceito com a sibutramina e a necessidade de uso do receituário B2. A preocupação é que a pessoa possa criar dependência. Mas não é o caso. A grande desvantagem desse fármaco é o potencial efeito colateral. Daí a necessidade do perfeito ajuste de doses e da orientação do paciente", completa o médico.

Saiba quais são as contraindicações

A sibutramina não pode ser usada por pessoas que sejam alérgicas (ou tenham conhecimento de que alguém da família tenha tido reação semelhante) ao seu princípio ativo ou a qualquer outro medicamento da mesma classe, bem como a algum componente de sua fórmula.

Fique também atento se você se identifica com algum dos exemplos abaixo indicados:

Gravidez

Amamentação

Ser criança, adolescente ou idoso acima de 65 anos

Ter índice de massa corpórea inferior a 30 kg/m²

Fazer uso de inibidores da monoaminoxidase (IMAOs)

Pessoas com transtornos alimentares (bulimia ou anorexia)

Hipertensos sem tratamento

Histórico de angina, infarto, insuficiência cardíaca, taquicardia etc. (doença arterial coronariana)

Histórico de diabetes com pelo menos um fator de risco

Crianças e idosos podem usá-la?

A sibutramina é contraindicada para crianças e adolescentes, e também para idosos acima dos 65 anos, dado o maior risco de evento cardiovascular.

Estou grávida e pretendo amamentar? Posso usar sibutramina?

Nenhuma medicação para obesidade pode ser usada durante a gravidez ou lactação. Embora não existam evidências de que a sibutramina tenha efeito teratogênico, isto é, possa levar à malformação fetal, ou mesmo possa ser excretado por meio do leite materno, não há estudos que garantam a segurança dessas populações.

Qual é a melhor forma de consumi-la?

Para que não haja risco de má absorção do medicamento, a melhor forma de consumir os comprimidos é com água, junto ou fora das refeições.

Existe uma melhor hora do dia para usar esse medicamento?

O fármaco deve ser ingerido na forma indicada pelo médico, sem interrupção do esquema de doses antes do final do tratamento.

O que faço quando esquecer de tomar o remédio?

Ingira-o assim que lembrar e reinicie o esquema de uso do medicamento. É desaconselhado tomar doses em dobro de uma vez para compensar a dose que foi esquecida. Se você sempre se esquece de tomar seus remédios, use algum tipo de alarme para lembrar-se.

Quais são os possíveis efeitos colaterais?

Este medicamento é considerado, em geral, bem tolerado, seguro e eficaz quando utilizado com supervisão e de acordo com as orientações médicas.

Apesar disso, algumas pessoas poderão observar as seguintes manifestações (estes são alguns exemplos), principalmente se estiverem sob tratamento com altas doses e por longo período de tempo:

Comuns

Constipação

Boca seca (xerostemia)

Insônia

Taquicardia

Aumento da pressão arterial

Dor de cabeça

Ansiedade

Alguns pacientes reclamam de irritabilidade. Mas esse efeito está mais relacionado à restrição da dieta.

Interações medicamentosas

Algumas medicações não combinam com a sibutramina e podem alterar, reduzir ou potencializar efeitos, mesmo os colaterais. Veja os exemplos abaixo. Avise seu médico se estiver consumindo algum dos seguintes fármacos:

Benzodiazepínicos (midazolam)

Antidepressivos (bupropiona)

Medicamentos com ação no SNC (pregabalina)

Ácido acetilsalisílico (Aspirina)

ISRS - Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina (citalopram, fluoxetina)

Antifúngico ou antimicótico (cetoconazol)

Embora não sejam conhecidas interações com suplementos, vitaminas ou fitoterápicos, os especialistas sugerem que você informe ao profissional da saúde o uso contínuo de algum desses itens.

Interação alimentar

Não são conhecidas interações com alimentos, mas sugere-se evitar o consumo de álcool juntamente com a sibutramina. A razão para isso é que essa combinação poderia aumentar o risco de efeitos colaterais indesejados, como o aumento da frequência cardíaca, dor no peito ou alterações da pressão arterial.

Há interação com exames laboratoriais?

O fabricante adverte que podem haver alterações em testes hepáticos como os exames ALT, AST, GGT (GAMA-GT) e LDH, além da fosfatase alcalina. Comunique o médico e o pessoal do laboratório sobre o uso da sibutramina e outros medicamentos.

Em casa, coloque em prática as seguintes dicas:

Fique atento à validade do medicamento, que é de 24 meses. Considere que, após aberto, essa validade é ainda menor;

Mantenha o medicamento sempre dentro da própria embalagem e nunca descarte a bula até terminar o tratamento;

Leia atentamente a bula ou as instruções de consumo do medicamento;

Utilize o medicamento na posologia indicada;

Ingira os comprimidos inteiros. Evite esmagá-los ou cortá-los ao meio --eles podem ferir sua boca ou garganta. A exceção é a indicação médica;

Escolha um local protegido da luz e da umidade para armazenamento. Cozinhas e banheiros não são a melhor opção. A temperatura ambiente deve estar entre 15°C e 30°C;

Guarde seus remédios em compartimentos altos ou trancados. A ideia é dificultar o acesso das crianças;

Procure saber quais locais próximos da sua casa aceitam o descarte de remédios. Algumas farmácias e indústrias farmacêuticas já têm projetos de coleta;

Evite o descarte no lixo caseiro ou no vaso sanitário. Frascos vazios de vidro e plástico, bem como caixas e cartelas vazias podem ir para a reciclagem comum.

O Ministério da Saúde mantém uma cartilha (em pdf) para o Uso Racional de Medicamentos, mas você pode complementar a leitura com a Cartilha do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos - Fiocruz) (em pdf) ou do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo (também em pdf). Quanto mais você se educa em saúde, menos riscos você corre.

Fontes: Luciano Albuquerque, endrocrinologista e coordenador do Laboratório de Obesidade do HC-UFPE/Ebserh (Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares); Cynthia França Wolanski Bordin, farmacêutica e professora adjunta das Faculdades de Farmácia, Enfermagem, Odontologia e Medicina da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), com mestrado em tecnocologia química e doutorado em ciências da saúde; Danyelle Cristine Marini, diretora do CRF-SP (Conselho Regional de Farmácia de São Paulo), professora do curso de medicina na Unifae (Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino/São João da Boa Vista) e nas Faculdades Integradas Maria Imaculada (Mogi Guaçu/SP); Amouni Mourad, farmacêutica, professora do curso de farmácia da Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP) e assessora técnica do CRF-SP. Revisão técnica: Amouni Mourad.

Referências: Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária); CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de tecnologias no SUS); James WP, Caterson ID, Coutinho W, Finer N, Van Gaal LF, Maggioni AP, Torp-Pedersen C, Sharma AM, Shepherd GM, Rode RA, Renz CL; SCOUT Investigators. Effect of sibutramine on cardiovascular outcomes in overweight and obese subjects. N Engl J Med. 2010 Sep 2;363(10):905-17. doi: 10.1056/NEJMoa1003114. PMID: 20818901.