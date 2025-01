Santander vê piora da inflação nos próximos meses

A qualidade da inflação deve se deteriorar nos próximos meses antes de se estabilizar e terminar o ano, de novo, acima do teto de tolerância do Banco Central, de 4,5%. Esse é o cenário com que o banco Santander Brasil trabalha para a tendência dos preços.

"Os principais fatores que explicam a pressão inflacionária são a depreciação do câmbio, a atividade aquecida e a desancoragem das expectativas", avalia.

O Santander avalia que o pico da inflação tende a ser atingido em meados de 2025, quando as expectativas da inflação devem incorporar parte da alta do preço das commodities (matérias-primas) em reais. "Ou seja, estamos entre as expectativas de inflação mais desancoradas da série histórica do Focus, que ainda podem desancorar mais", diz o banco, que vê como fator negativo uma desaceleração da atividade mais rápida do que a esperada.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.