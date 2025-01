Rebeldes do Congo se aproximam de maior cidade do leste, forçando milhares a fugir

(Reuters) - Combatentes apoiados por Ruanda se aproximaram da maior cidade do leste do Congo, Goma, neste domingo, forçando milhares de civis a fugir e deixando em terra voos do aeroporto local enquanto as forças do governo lutavam para impedir que os rebeldes tomassem a cidade.

O movimento rebelde M23 fez rápidos avanços este mês nas terras fronteiriças orientais ricas em minerais, mas devastadas por conflitos, da República Democrática do Congo, aumentando os temores de que a luta pudesse se transformar em uma guerra regional.

O Conselho de Segurança da ONU estava para se reunir um dia antes do planejado neste domingo para discutir a crise, disseram diplomatas, depois que 3 soldados da forças de paz da ONU -- dois sul-africanos e um uruguaio -- foram mortos.

Outros sete soldados sul-africanos e três do Malauí servindo em uma missão separada na África Austral também foram mortos esta semana, disseram autoridades sul-africanas e da ONU.

Três anos após sua atual insurgência, os rebeldes, que segundo a ONU recebem apoio da vizinha Ruanda, agora controlam mais território congolês do que nunca. O governo de Ruanda nega apoiar o grupo.

Os combatentes do M23 começaram a se mover para Goma, capital da província de Kivu do Norte e lar de cerca de 1 milhão de pessoas, no início desta semana e prometeram tomar a cidade.

Tiros e fogo de artilharia podiam ser ouvidos nos arredores da cidade desde o início deste domingo, levando ao pânico em algumas áreas, disseram os moradores.

No meio da tarde, os rebeldes estavam se aproximando do aeroporto de Goma, disseram dois soldados do governo.

