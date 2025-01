Pacheco vê 'com preocupação' tratamento de brasileiros deportados dos EUA

Do UOL, em São Paulo

Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, disse estar preocupado com os brasileiros deportados dos EUA, pela forma como foram tratados pelas autoridades americanas.

O que aconteceu

Os brasileiros deportados chegaram a Belo Horizonte neste sábado (25). O avião que os transportava estava previsto para pousar no aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, mas fez um pouso em Manaus por problemas técnicos no fim da tarde de sexta (24).

Passageiros relataram agressões, ameaças e tratamento degradante. Eles disseram ter sofrido com a atitude dos agentes de imigração americanos responsáveis pelo voo de volta ao Brasil.

Autoridades americanas mantinham os brasileiros algemados. "Acompanho com preocupação o tratamento dispensado pelas autoridades norte-americanas a brasileiros deportados", disse Pacheco. "O respeito à dignidade humana é um conceito consagrado em um mundo civilizado e democrático", afirmou o senador.

A decisão por um novo procedimento na política de imigração, que é um direito assegurado a todos os países, não pode vendar nossos olhos diante de situações degradantes e denúncias de agressões e maus-tratos. Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional

A situação foi informada a Lula na manhã deste sábado, que reclamou da situação. Policiais federais determinaram a remoção imediata das algemas e recepcionaram as pessoas deportadas. Lula, então, determinou envio de um avião da FAB para levar os brasileiros até Belo Horizonte.

Nota enviada pelo Ministério da Justiça condenou a atitude americana. O ministro Ricardo Lewandowski afirmou que houve flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros.

Há 88 passageiros brasileiros deportados, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Nota da Polícia Federal informou que os passageiros foram acolhidos e acomodados na área restrita do aeroporto de Manaus. No local, receberam bebida, comida e colchões. Também foram disponibilizados banheiros com chuveiros.