Motociclista arrastado por correnteza é achado morto em Guarulhos (SP)

Um motociclista foi encontrado morto neste domingo (26) após ser arrastado por uma correnteza em razão das chuvas em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Ele estava desaparecido desde a noite de sábado (25).

O que aconteceu

Corpo foi localizado na Cidade Industrial Satélite de Cumbica e resgatado por volta das 10h deste domingo. Segundo a Prefeitura de Guarulhos, ainda não há informações sobre a identidade do motociclista e os familiares dele ainda não foram localizados.

A vítima caiu em um córrego na rua Panambi e foi levada pela correnteza por volta das 20h15 de sábado (25). A via estava alagada no momento da ocorrência, segundo a Prefeitura de Guarulhos.

Os bombeiros iniciaram as buscas pelo motociclista ainda na noite de ontem. Os trabalhos foram interrompidos por volta das 0h10 e retomados nesta manhã. Os agentes usaram bote de salvamento e receberam apoio da Defesa Civil do município durante a continuidade dos trabalhos.

Câmeras de segurança de uma empresa registraram o momento em que a vítima cai no córrego. Uma equipe de segurança que trabalhava no local testemunhou a ocorrência, mas não conseguiu ajudar o homem.

A Defesa Civil informou que esta é a 16ª morte registrada durante a Operação de Chuvas. A ação foi iniciada pelo órgão em 1º de dezembro de 2024. Ontem, seis pessoas ficaram feridas depois do desabamento de uma casa no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, também em razão das fortes chuvas.

Artista plástico morreu em São Paulo após temporal

Rodolpho Tamanini Netto, 73, morreu após ser arrastado por um carro que invadiu a casa dele. O caso ocorreu na Vila Madalena, zona oeste da capital, durante a forte chuva que atingiu a cidade no final da tarde de sexta-feira (24).

Trabalhadores de uma obra ao lado da casa viram o incidente e contaram à família na manhã seguinte. Segundo Carlos Medina, sobrinho de Rodolpho, com a força da água, o carro derrubou o portão e arrastou o artista até o fundo da casa.

Rodolpho Tamanini Netto Imagem: Arquivo pessoal

Ele morava no segundo andar do imóvel, mas desceu quando a água estava prestes a derrubar o portão. "A gente tinha conversado com ele para que, no caso de acontecer algo assim, ele não descer. Mas, por algum motivo, passou pela cabeça dele descer. Talvez, para ver o que estava acontecendo, falar com algum vizinho, não sei", disse Carlos ao UOL.

Rodolpho morava na mesma casa desde que nasceu, localizada próximo ao Beco do Batman, famoso ponto turístico da capital. No local também funcionava o ateliê dele, enquanto o primeiro andar pertencia a uma prima, que não estava em casa no momento do temporal.