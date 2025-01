Moda invade os museus da França em 2025 com 10 exposições excepcionais

A França acolhe este ano um número impressionante de exposições dedicadas à moda. Além dos museus especializados na capital Paris, como o Galliera e o das Artes Decorativas, outras instituições, como o Louvre e o Grand e Petit Palais, também abriram suas portas para contar a história do vestuário ou simplesmente para exibi-lo em um verdadeiro diálogo com as peças de seus acervos.

Silvano Mendes, da RFI, em Paris

Os guias do Louvre vêm sendo abordados por visitantes em busca de obras inesperadas. Tradicionalmente, a maioria das pessoas que chega ao maior museu do mundo está procurando a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, ou o Salão dos Sarcófagos. Mas desde 24 de janeiro, o público também está interessado em ver os vestidos imaginados por Donatella Versace, Dries Van Noten, Maria Grazia Chiuri, Giambattista Valli ou Iris Van Herpen.

Essas criações, muitas delas saídas diretamente das passarelas, fazem parte da exposição Louvre Couture, que acaba de abrir suas portas. A mostra, que vai até 21 de julho, apresenta cerca de cem peças dos arquivos de 45 maisons de moda francesas e internacionais, exibidas ao lado dos objetos expostos nas alas Richelieu e Sully do museu do Louvre. As criações de Karl Lagerfeld para a Chanel são expostas diante de tapeçarias do século XV, enquanto as botas de Louboutin viram relíquias em vitrines junto com objetos de bronze e cobre do século XIV.

Essa não é a primeira vez que o Louvre abre suas portas ao mundo da moda. Em 2022, a instituição foi um dos seis museus parisienses que acolheram criações de Yves Saint Laurent, em um evento que marcava o 60° aniversário do primeiro desfile do costureiro. Além disso, o Carrousel do Louvre, área em uma das alas privatizadas do museu, foi durante muitos anos palco de desfiles de prêt-à-porter. Sem esquecer que, até hoje, a Louis Vuitton costuma apresentar suas coleções no pátio externo do Louvre, a Cour Carrée, e algumas raras marcas até tiveram o privilégio de mostrar suas criações dentro das galerias do museu, como a Salvatore Ferragamo, em 2013.

Desta vez, no entanto, o diálogo vai além, brincando com uma encenação que dá ao visitante outra visão do museu. Como o impressionante vestido Dior de John Galliano, que parece sempre ter estado naquele salão cerimonial. Ou ainda a reinterpretação dos vestidos armados com crinolina e assinados aqui por Demna para Balenciaga, anacrônicos, mas totalmente coerentes na grande sala de jantar dos apartamentos de Napoleão III.

Não muito longe dali, no museu do Grand Palais, o destaque vai para Dolce & Gabbana, homenageada com a exposição Du Cœur à la Main / Dal Cuore alle Mani. Após ter sido apresentado no ano passado no Palazzo Reale, em Milão, o evento chega a Paris para celebrar o trabalho da dupla italiana Domenico Dolce e Stefano Gabbana, destacando suas fontes habituais de inspiração - como a Igreja Católica e a Sicília - em um belo itinerário criado com a historiadora da moda Florence Müller.

Apresentada como uma fotografia do processo criativo da dupla, "desde o coração, onde nascem as ideias, até as mãos, que lhes dão forma", como explicam os dois estilistas, essa exposição dedica boa parte da visita à dimensão artesanal, sempre a serviço da extravagância barroca típica dos estilistas.

Homenagem aos fundadores da alta costura

Se essas exposições destacam a dimensão criativa de alguns nomes da moda contemporânea, outras mostras nos fazem mergulhar este ano em Paris na história da alta costura, homenageando seus fundadores. Esse é o caso de Worth, Inventeur de la Couture, que será inaugurada no Petit Palais em 25 de maio. Em parceria com o Palais Galliera, um dos museus de moda da capital francesa, as galerias do Petit Palais reunirão em uma rara retrospectiva mais de 400 peças ligadas a essa maison fundada em meados do século XIX por Charles Frederick Worth. O costureiro inglês é famoso por ter "criado" a alta costura, quando decidiu convidar potenciais clientes para seus salões na rue de la Paix, onde propunha suas próprias criações, em vez de apenas responder às encomendas. Com essa ousadia para a época, ele inverteu o equilíbrio de poder entre cliente e fornecedor e introduziu uma lógica presente até hoje na moda de luxo.

O outro grande nome da história da moda celebrado este ano é Paul Poiret, tema de uma exposição inaugurada em 25 de junho no MAD, o Museu das Artes Decorativas. Trata-se da primeira exposição monográfica dedicada a esse estilista, cujo estilo inovador e a personalidade forte fizeram sua fama no início do século XX. Poiret "libertou" as mulheres dos espartilhos antes de Gabrielle Chanel, introduziu uma dose de exotismo na moda antes de Saint Laurent, e se tornou um dos primeiros costureiros-celebridade, bem antes de Olivier Rousteing, graças, em grande parte, ao seu estilo de vida extravagante e às festas que organizava.

Ouro e flores, do Oriente à terra do Sol Nascente

O calendário francês de exposições dedicadas à moda também é marcado por eventos temáticos, como Au fil de l'or. L'art de se vêtir de l'Orient au Soleil-Levant, no Museu do Quai Branly - Jacques Chirac de 11 de fevereiro a 6 de julho de 2025. Com cerca de 200 objetos, a exposição explora o fascínio pelo ouro como elemento de ornamentação têxtil, do Magrebe, no norte da África, ao Japão. Organizado por zona geográfica, o percurso promete mostrar como, entrelaçado com fibras têxteis, o mais precioso dos metais é usado para adornar as roupas e a moda nessas regiões do mundo.

O mesmo espírito pode ser visto neste momento, em menor escala, mas não menos interessante, com a exposição Les Fleurs d'Yves Saint Laurent, em cartaz até 4 de maio no Museu Yves Saint Laurent da capital francesa. A exposição, que já foi parcialmente apresentada no Museu Yves Saint Laurent de Marrakech, no Marrocos, analisa a obsessão do mestre pelas flores, seja inspirado na obra do escritor Marcel Proust, ou nos jardins que cercaram a vida do costureiro.

A poucos metros do museu Saint Laurent, o Palácio Galliera também está apresentando um rico programa este ano. Atualmente, a instituição traz uma excelente exposição sobre o trabalho do chapeleiro britânico Stephen Jones, que mostra seu papel fundamental no setor de moda e luxo ao longo de várias décadas. A exposição analisa seu fascínio pela França e pela alta costura, bem como sua colaboração com designers para os quais, sem suas criações, muitas passarelas não teriam a mesma magia. Como imaginar, por exemplo, uma coleção da Schiaparelli, cuja tradição de chapéus remonta à sua fundadora, sem os acessórios de cabeça concebidos por Jones nos últimos anos? Ou, então, será que algumas das criações de John Galliano teriam o mesmo impacto sem os chapéus desenhados pelo compatriota ?

A exposição Stephen Jones, chapeaux d'artiste fica em cartaz até 16 de março. Em seguida, o Musée Galliera se prepara para outro evento que deve atrair legiões de fãs e fashionistas de todos os tipos: uma mostra dedicada ao trabalho de Rick Owens. Com inauguração prevista para 28 de junho, Temple of Love reunirá cerca de cem peças para reconstituir a carreira desse estilista americano conhecido por uma moda pós-apocalíptica, cujos looks obcecam alguns de seus seguidores há mais de 30 anos.

Menos conhecida, mas não menos talentosa, a estilista franco-chinesa Yiqing Yin será tema de uma exposição a partir de 14 de junho na Cité de la Dentelle et de la Mode em Calais, o principal museu da renda da França, situado no norte do país. Com a mostra D'air et des songes, a instituição traz uma retrospectiva do trabalho dessa que foi a primeira estilista de origem chinesa a entrar oficialmente para o seleto grupo da alta costura e que, desde então, transita entre as disciplinas artísticas, com obras esculturais inspiradas em uma mistura de minerais, plantas e animais.

Finalmente, para os amantes da fotografia de moda, a Galeria Dior, ao lado da emblemática loja da avenue Montaigne, em Paris, está celebrando o trabalho de Peter Lindbergh, fotógrafo alemão morto em 2019. Em cartaz até 4 de maio, a exposição reúne imagens criadas por Lindbergh em diálogo com algumas das criações da maison, além de apresentar fotos inéditas de um dos ensaios de seu último ano de trabalho. Um merecido tributo a um dos mais icônicos fotógrafos de moda dos últimos 30 anos.