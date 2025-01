Metrô faz limpeza de túneis após enchente na Linha 1-Azul, que segue parcialmente fechada

O Metrô de São Paulo informou que já concluiu a drenagem, limpeza e reforço estrutural da Linha 1-Azul, que segue com operação parcial desde o temporal da sexta-feira, 24. Os sistemas elétricos e de controle estão sendo analisados para retomada.

A companhia de transporte sobre trilhos publicou um vídeo no X (antigo Twitter) que mostra os funcionários limpando os túneis que haviam sido tomados pelas águas da enchente.

Neste domingo, 26, os trens operam somente entre Jabaquara e Santana. O trecho que inclui as estações Jardim São Paulo, Parada Inglesa e Tucuruvi, na zona norte paulistana, segue fechado desde sexta. Passageiros são atendidos por ônibus gratuitos do sistema Paese.

Conforme o Metrô, "cerca de 200 pessoas trabalham para retomar a operação da estação (Jardim São Paulo), já tendo concluído a drenagem da água e lavagem da via por onde passam os trens, a limpeza das áreas internas e de fluxo da estação, o restabelecimento dos sistemas eletroeletrônicos, além da recomposição e reforço estrutural de um muro do acesso, que sucumbiu com a força da água, não impedindo a inundação da estação".

Na véspera do aniversário de São Paulo, a forte chuva acompanhada de rajadas de vento e granizo, que durou cerca de duas horas, alagou ruas e estações de metrô. Na Estação Jardim São Paulo, vídeos mostraram passageiros se segurando no corrimão para que não fossem levados pela enxurrada.

A tempestade causou também causou estragos, com desabamentos e correntezas arrastarem carros pelas ruas, principalmente nas regiões norte e oeste. Um artista plástico de 73 anos morreu em casa, em Pinheiros, na zona oeste, após as águas invadirem o imóvel.

Conforme a Defesa Civil, a chegada de uma frente fria poderá causar, a partir deste domingo, tempestades com rajadas de ventos e raios em algumas regiões. Por este motivo, será criado um gabinete de crise para atender ocorrências mais urgentes. O grupo vai funcionar entre segunda-feira, 27, e terça, 28.

O domingo, 26, será marcado por chuva moderada a forte a partir do período da manhã, que deve receber o reforço da chegada de uma frente fria ao litoral paulista. Essa condição proporciona a ocorrência de chuvas com maior volume e de forma generalizada ao longo do dia.

Esse cenário aponta para a formação de alagamentos intransitáveis, queda de árvores e transbordamento de rios e córregos. As temperaturas variam entre a mínima de 21°C e a máxima por volta dos 28°C, com percentuais mínimos de umidade do ar em torno dos 60%.

A segunda-feira também deve registrar chuvas fortes na capital paulista e cidades da Grande São Paulo. O dia começa com termômetros na marca dos 20°C, com sol entre muitas nuvens. A máxima prevista é de 26°C, com taxas mínimas de umidade do ar ao redor dos 67%.