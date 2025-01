LimosUno: limusine do Fiat Uno viraliza com piadas de escada no teto

Descontinuado no fim de 2013, o Fiat Mille, ou simplesmente Uno, até hoje é um dos modelos de carro que mais rendem memes nas redes sociais. A maioria das piadas se refere ao fato de o Uno ter sido muito usado como "carro de firma" - especialmente, empresas de telefonia, com direito a levar uma escada dobrada no teto.

As piadas costumam atribuir "poderes mágicos" à escada, que faria o compacto, geralmente equipado com o frugal motor 1.0, deixar muito carrão V8 para trás. Imagine, então, do que o hatch seria capaz ao rodar com a escada aberta sobre a carroceria?

A imagem de um Fiat Uno alongado e transformado em limusine voltou a viral nas redes e serviu de mote para brincadeiras nesse sentido. Não sabemos onde a foto foi tirada nem a história por trás do "LimosUno", mas isso pouco importa diante da série de comentários divertidos que ela suscitou.

Em grupos brasileiros dedicados a memes do Uno, a referida foto, já acumula milhares compartilhamentos e ultrapassou os mil comentários - boa parte deles fazendo alusão ao espaço generoso no teto para levar a famosa escada.

Aparentemente, este "LimosUno" foi fotografada em algum lugar da Europa, onde o compacto também fez sucesso. Dizemos isso por causa do capô diferente do utilizado na versão brasileira, que aqui tem "abas" que se integram aos para-lamas dianteiros.

A julgar pela foto, a conversão do Uno em limusine foi bem feita e até parece que o carro saiu assim da fábrica. Já adiantamos: a Fiat nunca lançou uma versão do compacto como a do meme.

Quanto aos comentários, a zoação corre solta no post.

"Esse Uno abre espaço para uma nova variante na equação. Se um Uno com escada fechada já alcança velocidades inimagináveis, imagina um com escada completamente aberta no teto? Certamente vai quebrar o limiar do espaço tempo quântico", brinca um dos internautas.

"Imagina o tamanho da escada que dá para usar", diz outro.

"Trem bala! Faltou uma escada de caminhão dos Bombeiros", comentou um terceiro.

As piadas não ficam restritas à escada no teto. Tem gente falando que o "LimosUno" daria um bom carro para levar a noiva ao casamento.

"Já sabemos como você vai chegar na igreja", fala uma mulher, marcando uma amiga que, aparentemente, é fã de Uno e está para se casar em breve.

Limusine do Uno não é a única

Existe outra foto de limusine derivada do Uno circulando nas redes, com 6 portas e rodas gigantes Imagem: Reprodução

E olha que o "LimosUno" da foto aí de cima não é o único a circular pela internet.

Encontramos outro no Reddit, que exibe pintura prata, rodas de liga leve pretas bem maiores do que as originais e traseira com direito a um pequeno aerofólio e lanternas customizadas.

Detalhe: esse outro exemplar tem seis portas, contra "apenas quatro" do "LimosUno" branco. Além disso, a conversão do compacto em limusine, nesse caso, não teve um resultado tão harmonioso. O capô é o mesmo da versão brasileira, sugerindo que essa unidade prata foi flagrada no Brasil.

E você, o que achou da transformação desses dois Unos? Deixe sua opinião nos comentários.