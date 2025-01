Jean-Pierre Lacroix falou por videoconferência à reunião do Conselho de Segurança sobre a escalada da violência; secretário-geral emitiu nota condenando mortes de dois boinas-azuis da África do Sul e um do Uruguai assassinados em choque com rebeldes do M23, no leste da nação africana.

