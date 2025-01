Jamil: Petro tenta regionalizar problema das deportações com Trump

Após o presidente dos EUA Donald Trump impor sanções a Colômbia pelo país latino-americano se recusar a receber um avião militar com imigrantes deportados, o presidente colombiano Gustavo Petro convocou uma assembleia extraordinária da Celac (Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos) para o próximo dia 30 de janeiro —uma tentativa de regionalizar a crise com Trump, afirmou o colunista Jamil Chade no UOL News de hoje.

No comunicado que confirma a convocação da assembleia da Celac, o governo colombiano afirma que "a reunião será uma oportunidade para tratar de questões estratégicas para a região, como a cooperação em migração, a proteção dos direitos humanos e o fortalecimento das relações entre os países membros".

O Ministério das Relações Exteriores ainda não se posicionou sobre a participação do Brasil, que chamou de "degradante" o tratamento dado a brasileiros deportados dos EUA.

Para Jamil, apesar da reunião da Celac parecer interessante para o Brasil e demais países latinos no tema da imigração, o encontro também coloca em questão o quão longe os países querem arriscar uma boa relação com os EUA, importante parceiro comercial dos países latinos.

O que Petro acabou de anunciar foi uma convocação de uma assembleia extraordinária dos países latino-americanos justamente para tentar coordenar uma posição conjunta. Mas isso também é muito muito complicado, porque, afinal de contas, será que todo mundo vai querer abrir mão da sua relação preferencial, de algum tipo de privilégio ou de evitar uma crise com Donald Trump em nome dos colombianos?

O Gustavo Petro, nesse momento, tenta internacionalizar ou, pelo menos, regionalizar o problema, dizendo, olha, não é só meu esse problema aqui, é um problema regional, vamos todos ter que lidar de uma forma de lidar coordenada. Por enquanto, o Itamaraty ainda não se pronunciou.

Amanhã, completa uma semana de Donald Trump no poder. Antes de acabar a primeira semana, já temos a primeira grande crise diplomática entre Donald Trump e a América Latina.

Jamil Chade

