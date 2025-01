Petro rebate Trump e diz que taxará produtos dos EUA que entrarem no país

O presidente colombiano Gustavo Petro anunciou na noite deste domingo (26) que vai taxar todos os produtos dos Estados Unidos que entrarem no território do país. A manifestação é uma resposta ao governo de Donald Trump, que impôs tarifas sobre os bens do país sul-americano depois que Petro anunciou que não irá receber voos com deportados diante do tratamento que os imigrantes estão recebendo.

Petro disse ter sido informado que os EUA impuseram uma tarifa de 50% sobre "o fruto do nosso trabalho humano". "Eu faço o mesmo. Que nosso povo plante o milho que foi descoberto na Colômbia e alimente o mundo", escreveu o presidente no X.

"Resisto a você", escreveu Petro. Afirmando ser teimoso, o líder colombiano escreveu que os bloqueios impostos pelo republicano não o assustam porque "a Colômbia, além de ser o país da beleza, é o coração do mundo". "A Colômbia está aberta ao mundo todo a partir de hoje, de braços abertos, somos construtores de liberdade, vida e humanidade", acrescentou.

A resposta do colombiano foi publicada após os EUA anunciarem as tarifas. O governo Trump ainda disse que irá suspender a emissão de vistos para colombianos, vetar a entrada de membros do partido no poder em Bogotá nos Estados Unidos. As ações são as mais duras já tomadas desde o início de seu governo.

Trump, a mi no me gusta mucho viajar a los EEUU, es un poco aburridor, pero confieso que hay cosas meritorias, me gusta ir a los barrios negros de Washington, allí ví una lucha entera en la capital de los EEUU entre negros y latinos con barricadas, que me pareció una pendejada,? -- Gustavo Petro (@petrogustavo) January 26, 2025

O novo presidente dos EUA ainda revogou vistos de funcionários colombianos. Trump também alertou que, se Petro não mudar de ideia, as sanções serão ainda maiores nos próximos dias. As novas taxas serão de 25% e, caso o colombiano siga com a decisão, os impostos subirão para 50%.

A ação ocorre num momento em que o governo do México vetou um voo e o Brasil denunciou violações por parte dos americanos. As medidas de Trump deixaram diplomatas em toda a região chocados com o comportamento do presidente americano e estão sendo vistas como um alerta ao Brasil e outros países da região.

A deportação em massa era uma das principais bandeiras da campanha de Trump. Em sua primeira semana, ele anunciou o envio de mais de 500 estrangeiros aos seus países de origem, além do destacamento de tropas para as fronteiras.

Na manhã de domingo, Petro disse que não aceitaria a chegada de um voo com 160 pessoas. Horas depois, o serviço diplomático dos EUA, liderado por Marco Rubio, filho de imigrantes, informou que estava suspendendo a emissão de vistos na embaixada em Bogotá. A interrupção ocorre sem previsão de um retorno dos serviços.

O presidente Trump acrescentou que serão impostas sanções ao Tesouro e ao setor bancário da Colômbia e disse que esse é o "começo" de mais medidas. "Não permitiremos que o governo colombiano viole suas obrigações legais em relação à aceitação e devolução de criminosos" que entraram nos EUA, disse o presidente.

Acabo de ser informado de que dois voos de repatriação dos Estados Unidos, com um grande número de criminosos ilegais, não foram autorizados a aterrissar na Colômbia. Essa ordem foi dada pelo presidente socialista da Colômbia, Gustavo Petro, que já é muito impopular entre seu povo. A negação desses voos por Petro colocou em risco a segurança nacional e a segurança pública dos Estados Unidos.

Instantes depois, foi a vez de Petro responder. Nas redes sociais, ele alertou que existem 15,6 mil americanos estabelecidos na Colômbia de forma irregular e que precisarão se apresentar aos serviços de imigração.