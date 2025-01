Gel de limpeza para bebês da Mustela faz sucesso: 'cheiroso e delicado'

O gel de limpeza para bebês Mustela tem sido bem avaliado por consumidores e é um dos mais vendidos dessa categoria. De acordo com o fabricante, o produto é seguro para o uso desde o nascimento e dermatologicamente testado. Mas por que ele faz tanto sucesso?

O Guia de Compras UOL detalha a seguir o que diz quem comprou o produto e os principais pontos de atenção indicados por consumidores.

O que a Mustela diz sobre esse gel

Promete proteger a pele do bebê e reduzir o ressecamento durante o banho;

Vem em embalagem pump, que dá praticidade na hora do banho;

Tem fórmula vegana e biodegradável;

Com abacate orgânico e 93% de ingredientes de origem natural;

O que diz quem o comprou

Com mais de oito mil compras só no mês passado na Amazon, o produto tem avaliação média de 4,8 (do total de cinco).

Muito cheiroso e delicado para a pele do recém-nascido. Eu gostei muito e recomendo. Eva

Melhor sabonete para a pele sensível do bebê. O cheirinho é suave e deixa a pele do bebê bem macia ao toque. Eu amo esse sabão. Monique Masarin

O queridinho do momento. É muito top esse produto. Ele atende perfeitamente às necessidades de um recém-nascido. Podem comprar sem medo de se arrepender. Recomendo. Ana Laís

Pontos de atenção

Contudo, alguns consumidores reclamam que o gel de limpeza provocou alergias no bebê. Além do mais, há relatos de que a embalagem foi entregue com vazamento ou danificada.

Comprei por indicação da pediatra, pois meu bebê tem dermatite atópica e só piorou a alergia dele. Não recomendo para bebês que possuem algum tipo de dermatite. Bruna

Excelente produto. Boa quantidade e bom rendimento, mas infelizmente chegou vazando e perdi uma boa quantidade do produto. Michelle Araújo

Chegou danificado. Gosto muito desse produto, porém dei só três estrelas, porque é importante que tenham cuidado na entrega. A embalagem veio com o dosador quebrado. Talita Della Giustina Corsani

