Especulação com $Trump não é boa para crescimento sustentável de cripto, diz gestor da QR Asset

A criação de uma criptomoeda meme com o nome $Trump pouco antes da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos não é positiva para o crescimento sustentável do setor, avalia Theodoro Fleury, gestor e diretor de investimentos da QR Asset, gestora especializada em fundos de criptoativos.

"O investidor de varejo tem dado atenção especial ao mercado de memecoins, sempre buscando o 'próximo bilhete de loteria'. E quando esse bilhete vem respaldado pelo presidente eleito dos Estados Unidos, isso atrai uma liquidez enorme. O que vimos neste fim de semana foi algo surpreendente em termos de volume e movimentação. Porém, quando se pensa no crescimento sustentável do mercado cripto, considero tudo isso prejudicial", diz o executivo.

Na sexta-feira, 17, Trump anunciou a $TRUMP como sua moeda oficial nas redes sociais. "Minha nova moeda meme está aqui! É hora de celebrar tudo o que defendemos: GANHAR! Junte-se à minha comunidade especial", escreveu no X. Várias outras moedas da marca Trump estão por aí, mas nenhuma com o endosso do republicano.

O site $TRUMP diz que 80% da moeda meme é de propriedade da CIC Digital, afiliada da Trump Organization, e de uma entidade co-proprietária da CIC Digital, chamada Fight Fight Fight

A moeda $Trump chegou a valorizar mais de 680%, horas antes da posse de Trump em Washington DC. Cerca de 24 horas depois, havia perdido 50% do valor. Atualmente, opera valendo cerca de US$ 39 e tem volume total de capitalização de US$ 8 bilhões.

Avanço da rede solana

Fleury considera que um lado positivo desse momento especulativo é o avanço de redes como a solana, que serve de base para a criação de tokens. A blockchain movimentou um volume gigantesco ao longo deste fim de semana e não apresentou problemas, pontua o gestor. "O fato é que a rede solana mostrou estar preparada para lidar com fluxos altos e repentinos sem enfrentar problemas significativos, como aumentos expressivos nos custos de transação, algo que era comum na rede Ethereum."

Este ponto de vista reforça a aposta na tecnologia, no caso de investidores institucionais e mesmo os de varejo que não estão dispostos a se aventurar com memecoins. "Sempre que surgem essas manias especulativas puxadas pelo varejo, é essencial que os investidores institucionais analisem como podem agir em termos de infraestrutura", avalia Fleury. "Para quem acredita no potencial de solana, os eventos recentes oferecem mais elementos para embasar sua posição."

Fundada em 2017, a solana é uma rede blockchain que suporta a criação de aplicativos descentralizados. A moeda digital SOL é usada para remunerar os participantes do sistema que disponibilizam capacidade computacional para a rodagem das transações. Atualmente, tem US$ 125 bilhões de valor de mercado, a quinta maior cripto em volume.