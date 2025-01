Eintracht empata com Hoffenheim (2-2) e fica ainda mais distante do líder Bayern

Fim de semana muito positivo para o Bayern de Munique, que consolidou sua liderança da Bundesliga: o Eintracht Frankfurt (3º) deixou a vitória escapar nos instantes finais e empatou em 2 a 2 na visita ao Hoffenheim (15º), neste domingo (26) pela 19ª rodada.

O Bayern venceu por 2 a 1 o Freiburg fora de casa no sábado, ampliando para seis pontos a vantagem em relação ao segundo colocado, o Bayer Leverkusen, que empatou em 2 a 2 com o Leipzig, como visitante. Com o empate deste domingo, o Eintracht também vê o gigante de Munique se afastar dele, agora com uma distãncia de onze pontos.

O resultado deste domingo em Sinsheim foi penoso para a equipe de Frankfurt, já que o empate veio nos acréscimos (90'+5) por meio do tcheco Adam Hlozek.

O Eintracht havia havia ficado em vantagem duas vezes, com gols do atacante francês Hugo Ekitike (26' de pênalti e 71'). Aos 65 minutos de jogo, o nigeriano Gift Orban empatou para o Hoffenheim pela primeira vez.

Apesar deste revés, o Eintracht continua sólido no terceiro lugar, com cinco pontos de vantagem sobre Stuttgart e Leipzig (ambos com 32 pontos) e com seis pontos de vantagem sobre o Mainz, seu principal rival na luta pelas vagas na Liga dos Campeões, que na Alemanha inclui os quatros primeiros colocados da tabela.

A boa notícia para o Eintracht foi que Ekitike respondeu bem ao pedido do técnico Dino Toppmöller para que assumisse a liderança ofensiva da equipe, após a recente saída de Omar Marmoush para o Manchester City.

O francês de 22 anos marcou 11 gols nesta Bundesliga e 16 ao longo da temporada, levando em conta as demais competições.

"Obviamente, agora tenho que assumir a responsabilidade. Mas se você marca dois gols e seu time não vence, não dá para ficar feliz", disse Ekitike.

No último jogo do dia, também neste domingo, o St Pauli (13º) se afastou da zona de rebaixamento ao vencer por 3 a 0 o Union Berlin (14º), a quem alcançou no número de pontos.

O franco-guineense Morgan Guilavogui abriu a vantagem com dois gols (31' e 51'), antes do luxemburguês Danel Sinani fechar o placar nos acréscimos (90'+3).

--- Resultados da 19ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Wolfsburg - Holstein Kiel 2 - 2

- Sábado:

Borussia Dortmund - Werder Bremen 2 - 2

RB Leipzig - Bayer Leverkusen 2 - 2

Freiburg - Bayern de Munique 1 - 2

Augsburg - Heidenheim 2 - 1

Mainz - Stuttgart 2 - 0

B. Mönchengladbach - Bochum 3 - 0

- Domingo:

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 2 - 2

St Pauli - Union Berlin 3 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 48 19 15 3 1 58 16 42

2. Bayer Leverkusen 42 19 12 6 1 46 26 20

3. Eintracht Frankfurt 37 19 11 4 4 44 26 18

4. Stuttgart 32 19 9 5 5 36 28 8

5. RB Leipzig 32 19 9 5 5 34 29 5

6. Mainz 31 19 9 4 6 33 23 10

7. Wolfsburg 28 19 8 4 7 42 34 8

8. B. Mönchengladbach 27 19 8 3 8 30 29 1

9. Werder Bremen 27 19 7 6 6 33 36 -3

10. Freiburg 27 19 8 3 8 26 36 -10

11. Borussia Dortmund 26 19 7 5 7 34 33 1

12. Augsburg 25 19 7 4 8 23 34 -11

13. St Pauli 20 19 6 2 11 17 21 -4

14. Union Berlin 20 19 5 5 9 16 27 -11

15. Hoffenheim 18 19 4 6 9 25 37 -12

16. Heidenheim 14 19 4 2 13 24 40 -16

17. Holstein Kiel 12 19 3 3 13 28 48 -20

18. Bochum 10 19 2 4 13 17 43 -26

