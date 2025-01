Coreia do Sul deve divulgar amanhã relatório de acidente que matou 179

Do UOL, em Brasília

A Coreia do Sul deve divulgar amanhã o relatório preliminar da queda do avião da Jeju Air que causou a morte de 179 pessoas no dia 29 de dezembro.

O que aconteceu

A principal dúvida é o efeito que a colisão de pássaros no motor teve no acidente. Os dados iniciais apontam que às 8h59 o piloto relatou que a aeronave havia atingido um pássaro.

O avião estava em procedimento de aterrissagem. Após a ave acertar o motor, o piloto falou "Mayday, mayday, mayday", decretando situação de emergência. A afirmação foi seguida de "bird strike, bird strike" (colisão com pássaros).

O Boeing 737 aterrissou sem trem de pouso baixado, deslizou até atingir uma barreira de concreto e explodiu. A posição dessa construção, ao fim da pista de pousos e decolagens, também é questionada.

O relatório preliminar deve responder a essas questões. As autoridades da Coreia do Sul estão trabalhando junto de investigadores dos Estados Unidos e da França.

O acidente aconteceu no aeroporto de Muan, na Coreia do Sul. O Boeing decolou de Bangcoc, na Tailândia, e somente duas pessoas sobreviveram, ambos comissários de bordo que estavam na parte de trás do avião.

Um complicador na investigação é a falha no sistema de caixa preta. O gravador de voz e o gravador de dados do voo pararam de funcionar 4 minutos e 7 segundos antes do acidente.

O relatório a ser divulgado é preliminar. As respostas sobre o conjunto de eventos que levaram a queda do Boeing da Jeju Air devem demorar muito mais tempo.