Pré-Sal Petróleo, Ibama, DPE e outros órgãos: concursos têm 21,1 mil vagas

Concursos públicos que estão com inscrições abertas oferecem 21.116 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 35,8 mil.

Concursos abertos

O maior concurso tem 1.770 vagas. Elas são oferecidas pela Prefeitura de Itumbiara (GO).

O salário mais alto é de R$ 35,8 mil. O valor será pago para quem passar no concurso do TJ-AM (Tribunal de Justiça do Amazonas) e do TRF5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região).

Há também outros concursos com oportunidades em vários cargos, destinados a candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Clique aqui para conferir a lista completa de concursos disponíveis nesta semana e com inscrições abertas nos próximos dias.

Confira as oportunidades

Veja abaixo a lista de cargos selecionados pelo UOL, considerando os maiores salários e número de vagas.

TJ-AM (Tribunal de Justiça do Amazonas) - Vagas: 26 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 35.845,21 / Inscrições: até 4/2 / Mais informações aqui

TRF5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região) - Vagas: 11 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 35.845,21 / Inscrições: de 30/1 até 10/3 / Mais informações aqui

DPE-SC (Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina) - Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 20.035,19 / Inscrições: até 14/2 / Mais informações aqui

Pré-Sal Petróleo/RJ - Vagas: 100 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.240 até R$ 19.610 / Inscrições: de 5/2 até 17/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Praia Grande (SC) - Vagas: 20 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 735,72 até R$ 14.562,51 / Inscrições: até 2/2 / Mais informações aqui

MPU (Ministério Público da União) - Vagas: 172 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.529,65 até R$ 13.994,78 / Inscrições: até 27/2 / Mais informações aqui

Prefeitura de Serrania (MG) - Vagas: 47 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.352 até R$ 13.401,70 / Inscrições: de 19/5 até 23/6 / Mais informações aqui

Prefeitura de Brejo Santo (CE) - Vagas: 933 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 13.377,59 / Inscrições: até 6/2 / Mais informações aqui

Prefeitura de Monte Carmelo (MG) - Vagas: 247 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412,40 até R$ 12.735,07 / Inscrições: de 10/2 até 14/3 / Mais informações aqui

Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal) - Vagas: 302 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.426,60 até R$ 11.961,34 / Inscrições: de 5/2 até 24/2 / Mais informações aqui

Câmara de Itupeva (SP) - Vagas: 11 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.832,47 até R$ 11.820,83 / Inscrições: até 27/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Belo Horizonte (MG) - Vagas: 67 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.048,66 até R$ 11.747,78 / Inscrições: de 7/4 até 16/4 / Mais informações aqui

Câmara de Nova Europa (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.121,02 até R$ 11.613,71 / Inscrições: até 28/1 / Mais informações aqui

UFFS (Universidade Federal da Fronteira Sul) - Vagas: 47 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.090,43 até R$ 11.536,10 / Inscrições: até 21/2 / Mais informações aqui

Crea-MA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão) - Vagas: 27 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.903,86 até R$ 11.530 / Inscrições: até 14/2 / Mais informações aqui

Prefeitura de Alagoa Grande (PB) - Vagas: 388 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 11,2 mil / Inscrições: até 16/2 / Mais informações aqui

AEB (Agência Espacial Brasileira) - Vagas: 30 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 6.662,68 até R$ 10.823,89 / Inscrições: de 29/1 até 19/2 / Mais informações aqui

UFBA (Universidade Federal da Bahia) - Vagas: 37 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.681,35 até R$ 10.481,64 / Inscrições: até 14/2 / Mais informações aqui

IFRS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul) - Vagas: 41 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 10.481,64 / Inscrições: até 27/2 / Mais informações aqui

UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora)/MG - Vagas: 30 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.681,35 até R$ 10.481,64 / Inscrições: de 28/1 até 10/3 / Mais informações aqui

UFABC (Universidade Federal do ABC)/SP - Vagas: 8 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 10.481,64 / Inscrições: até 30/1 / Mais informações aqui

Arisb-MG (Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais) - Vagas: 30 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.866 até R$ 10.405,67 / Inscrições: de 18/2 até 21/3 / Mais informações aqui

Fusam-Caçapava (Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava)/SP - Vagas: 18 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.802,54 até R$ 10.119,90 / Inscrições: até 17/2 / Mais informações aqui

Daer-RS (Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Sul) - Vagas: 136 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.200 até R$ 10 mil / Inscrições: até 11/2 / Mais informações aqui

Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) - Vagas: 460 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.994,60 / Inscrições: de 30/1 até 18/2 / Mais informações aqui

Prefeitura de Lençóis Paulista (SP) - Vagas: 17 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.510,60 até R$ 9.914 / Inscrições: até 20/2 / Mais informações aqui

ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) - Vagas: 350 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.817,72 / Inscrições: até 27/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Campinas (SP) - Vagas: 85 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.698,67 até R$ 9.416,11 / Inscrições: de 3/2 até 10/3 / Mais informações aqui

DPE-SP (Defensoria Pública do Estado de São Paulo) - Vagas: 400 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.123,70 / Inscrições: de 27/1 até 27/2 / Mais informações aqui

TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) - Vagas: 274 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.061,53 / Inscrições: até 10/2 / Mais informações aqui

Hemobrás (Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia)/PE - Vagas: não definido / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.808,82 até R$ 8.912,54 / Inscrições: até 30/1 / Mais informações aqui

Câmara de Igarapava (SP) - Vagas: 3 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 2.238,08 até R$ 8.826,97 / Inscrições: até 6/2 / Mais informações aqui

IPMO-Osasco (Instituto de Previdência do Município de Osasco)/SP - Vagas: 27 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.130,50 até R$ 8.764,94 / Inscrições: de 6/1 até 6/2 / Mais informações aqui

Cisru (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul)/MG - Vagas: 118 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 8.419,22 / Inscrições: até 4/2 / Mais informações aqui

Câmara de Santana de Parnaíba (SP) - Vagas: 10 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.426,44 até R$ 8.377,74 / Inscrições: até 26/1 / Mais informações aqui

Crea-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul) - Vagas: 6 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.416,84 até R$ 8.093,91 / Inscrições: até 21/2 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itumbiara (GO) - Vagas: 1.770 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 8.089,38 / Inscrições: de 11/2 até 6/3 / Mais informações aqui

Hortoprev (Instituto de Previdência de Hortolândia)/SP - Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.027,92 até R$ 8.055,84 / Inscrições: até 5/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de João Alfredo (PE) - Vagas: 803 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 8.000 / Inscrições: até 23/2 / Mais informações aqui

Saev (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga)/SP - Vagas: 43 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.633,44 até R$ 7.882,65 / Inscrições: até 17/2 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cariacica (ES) - Vagas: 452 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.785 até R$ 7.875 / Inscrições: até 27/1 / Mais informações aqui

Sanesul (Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul) - Vagas: 90 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.999,88 até R$ 7.863,77 / Inscrições: até 6/3 / Mais informações aqui

CRM-MG (Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.789,13 / Inscrições: de 6/2 até 12/3 / Mais informações aqui

Arce (Agência Reguladora do Estado do Ceará) - Vagas: 51 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.675,53 / Inscrições: de 5/2 até 26/3 / Mais informações aqui

Unespar (Universidade Estadual do Paraná) - Vagas: 59 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.231,60 até R$ 7.616,88 / Inscrições: de 12/2 até 6/3 / Mais informações aqui

UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) - Vagas: 77 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.231,60 até R$ 7.616,88 / Inscrições: até 13/3 / Mais informações aqui

MP-CE (Ministério Público do Ceará) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.248,79 até R$ 7.439,09 / Inscrições: de 3/2 até 21/2 / Mais informações aqui

CRC-RS (Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul) - Vagas: não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.346,34 / Inscrições: até 21/2 / Mais informações aqui

Prefeitura de Nova Iguaçu (RJ) - Vagas: 20 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.315,69 até R$ 7.327,10 / Inscrições: até 10/2 / Mais informações aqui

CFBio (Conselho Federal de Biologia)/DF - Vagas: 95 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 5.645,25 até R$ 7.219,39 / Inscrições: até 10/2 / Mais informações aqui

Prefeitura de Ribeirão das Neves (MG) - Vagas: 663 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.700 até R$ 7.045,04 / Inscrições: até 5/2 / Mais informações aqui

Prefeitura de Hortolândia (SP) - Vagas: 6 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.693,04 / Inscrições: até 5/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jahu (SP) - Vagas: 12 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.680,88 até R$ 6.640,78 / Inscrições: até 31/1 / Mais informações aqui

Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) - Vagas: 3 (temporários) / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.600 / Inscrições: somente em 31/1 / Mais informações aqui

Hemominas (Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais) - Vagas: 347 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.230,80 até R$ 6.387,13 / Inscrições: de 27/1 até 26/2 / Mais informações aqui

Prefeitura de Campos do Jordão (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.589,75 até R$ 6.287,68 / Inscrições: até 28/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Luís (MA) - Vagas: 600 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.121,19 até R$ 6.242,40 / Inscrições: até 4/2 / Mais informações aqui

Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) - Vagas: 9 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.971,15 até R$ 6.071,61 / Inscrições: até 24/2 / Mais informações aqui

UEG (Universidade Estadual de Goiás) - Vagas: 7 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.907,21 / Inscrições: até 6/2 / Mais informações aqui

Banese (Banco do Estado de Sergipe) - Vagas: 855 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.197,22 até R$ 5.720,79 / Inscrições: até 5/2 / Mais informações aqui

Câmara de Guapiara (SP) - Vagas: 3 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 2.214,85 até R$ 5.693,20 / Inscrições: até 3/2 / Mais informações aqui

Prefeitura de Bauru (SP) - Vagas: 7 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.472,49 até R$ 5.540,88 / Inscrições: até 30/1 / Mais informações aqui

Seasic-SE (Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania de Sergipe) - Vagas: 90 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.060 até R$ 5.457,10 / Inscrições: de 3/2 até 6/3 / Mais informações aqui

Câmara de Uberaba (MG) - Vagas: 48 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.918,64 até R$ 5.263,42 / Inscrições: de 24/2 até 19/3 / Mais informações aqui

Câmara de Morrinhos (GO) - Vagas: 144 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.517,35 até R$ 5.123,06 / Inscrições: de 24/2 até 17/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Iaciara (GO) - Vagas: 686 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.422 até R$ 5.000 / Inscrições: de 24/2 até 28/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santa Mercedes (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.495,38 até R$ 4.976,86 / Inscrições: até 26/1 / Mais informações aqui

Unifesspa (Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará) - Vagas: 110 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.029,90 até R$ 4.967,04 / Inscrições: até 24/2 / Mais informações aqui

Unitau (Universidade de Taubaté)/SP - Vagas: 8 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.426,82 até R$ 4.686,35 / Inscrições: até 20/2 / Mais informações aqui

Prefeitura de São João do Piauí (PI) - Vagas: 167 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.491,62 até R$ 4.614,76 / Inscrições: até 30/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Aramari (BA) - Vagas: 391 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.518 até R$ 4.580,57 / Inscrições: até 27/1 / Mais informações aqui

Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) - Vagas: 163 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.556,92 / Inscrições: até 30/1 / Mais informações aqui

CRC-DF (Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal) - Vagas: 3 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.336,04 até R$ 4.320 / Inscrições: até 17/3 / Mais informações aqui

Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro - Vagas: 50 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 4.227,16 / Inscrições: até 4/2 / Mais informações aqui

Prefeitura de Flores de Goiás (GO) - Vagas: 558 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.184,40 / Inscrições: de 27/1 até 19/2 / Mais informações aqui

FAI (Centro Universitário de Adamantina)/SP - Vagas: 18 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.972,57 até R$ 4.076,29 / Inscrições: de 3/2 até 5/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Álvares Machado (SP) - Vagas: 6 / Escolaridade: fundamental e superior / Salário: de R$ 1.380,60 até R$ 4.069,84 / Inscrições: até 9/2 / Mais informações aqui

Marinha - Vagas: 886 / Escolaridade: fundamental, médio e técnico / Salário: de R$ 2.792,70 até R$ 3.835,42 / Inscrições: até 26/1 / Mais informações aqui

Aeronáutica - Vagas: 194 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.200 até R$ 3.800 / Inscrições: até 14/2 / Mais informações aqui

UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) - Vagas: 73 / Escolaridade: médio e técnico / Salário: R$ 3.667,19 / Inscrições: até 13/2 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itaquaquecetuba (SP) - Vagas: 1.056 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.161,18 até R$ 3.438,52 / Inscrições: até 2/2 / Mais informações aqui

Uesb (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) - Vagas: 70 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.895,33 até R$ 3.279,43 / Inscrições: até 30/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Duque de Caxias (RJ) - Vagas: 466 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 3.036 / Inscrições: até 20/2 / Mais informações aqui

Adab (Agência de Defesa Agropecuária da Bahia) - Vagas: 241 (temporários) / Escolaridade: médio / Salário: R$ 2.806,56 / Inscrições: até 28/1 / Mais informações aqui

Marinha - Vagas: 1.680 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.303,90 até R$ 2.294,50 / Inscrições: até 7/3 / Mais informações aqui

Marinha - Vagas: 800 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.303,90 até R$ 2.294,50 / Inscrições: de 29/1 até 13/2 / Mais informações aqui

RioSaúde (Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro) - Vagas 1.233 / Escolaridade: técnico / Salário: de R$ 1.194,96 até R$ 2.194,95 / Inscrições: até 29/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Magé (RJ) - Vagas: 1.500 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.163,17 até R$ 2.189,45 / Inscrições: até 27/1 / Mais informações aqui

