Com cor de lama, Memorial Brumadinho inaugura após seis anos da tragédia

Situado na região do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, o Memorial Brumadinho foi inaugurado neste sábado (25), exatamente seis anos após a tragédia que vitimou 272 pessoas.

Por dentro do memorial

Pavilhão conta com cerca de 1,5 mil metros quadrados de área construída. No total, o terreno possui 9 hectares.

Cor marrom que predomina nos espaços é intencional. Ela foi usada para remeter a lama jorrada após o rompimento da barragem.

Sala meditativa toda feita em tons de marrom para remeter à lama da tragédia de Brumadinho Imagem: Leo Drumond/Nitro

Memorial traz em sua a sua estrutura vários elementos de protesto. Exemplo é um balão instalado no local com os dizeres "memória irreparável".

Balão da AVABRUM (Associação de Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão) Imagem: Divulgaçaõ/Olhar Infinito

Enorme corredor, a "fenda" leva os visitantes aos espaços de homenagem. Nela, estão os nomes das 272 vítimas acompanhadas de lâmpadas de folhas de ipê que ficam acesas durante a noite.

Fenda que leva aos espaços de memória à noite Imagem: Divulgação/Olhar Infinito

Bosque com 272 mudas de ipês amarelos homenageia vítimas. "O ipê, árvore símbolo do Brasil, vem como exemplo de superação", registra o texto de apresentação do projeto publicado pelo escritório de Gustavo Penna, idealizador do projeto.

Bosque onde 272 mudas de ipês foram plantados em homenagem às vítimas Imagem: Leo Drumond/Nitro

Sala de exposição exibe fotos e frases escolhidas pelas famílias das vítimas. Objetos retirados dos corpos dos mortos também são expostos no local.

Objetos retirados das vítimas expostos em uma das salas de exposição do Memorial Brumadinho Imagem: Divulgação/Olhar Infinito

Imagens da tragédia podem ser vistas no "Espaço do testemunho". Lá, centenas de registros passam nas diversas telas espalhadas pela sala.

Menino com camiseta com a imagem das vítimas olha imagens da tragédia de Brumadinho Imagem: Divulgação/Olhar Infinito

O Memorial Brumadinho é um espaço de rememoração e de reflexão, pautado no compromisso ético de reparação simbólica a partir das memórias daqueles que foram vitimados pelo rompimento da barragem

Fabíola Moulin, presidente da Fundação Memorial de Brumadinho, uma instituição sem fins lucrativos criada em 2023 para manter e gerir o projeto

Relembre a tragédia de Brumadinho

A barragem de rejeitos da mineradora Vale rompeu em 25 de janeiro de 2019. A lama varreu as instalações da empresa, moradias e comércios, na cidade que fica cerca de 60 km de Belo Horizonte.

Ao todo, 272 pessoas morreram. Além de 251 trabalhadores, dois nascituros, e 19 moradores e turistas foram mortos.

Milhares perderam suas casas em função do vazamento de 40 bilhões de litros de lama. Segundo o site da mineradora Vale, a barragem principal que rompeu em Brumadinho tinha capacidade de 12,7 milhões de metros cúbicos.

Bombeiros seguem nas buscas de três vítimas ainda não encontradas. Quem são essas vítimas: a corretora de imóveis Maria de Lourdes da Costa Bueno, a Malu, que estava com a família em uma pousada atingida pela lama; a estagiária Nathalia de Oliveira Porto Araújo e o engenheiro mecânico Thiago Tadeu Mendes da Silva, ambos funcionários e surpreendidos pelo rejeito enquanto trabalhavam na mina.

Rompimento aconteceu pouco mais de três anos depois da tragédia da barragem da Samarco, em Mariana, também em Minas Gerais. A Vale é uma das controladoras da empresa.