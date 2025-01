Colômbia enviará avião presidencial aos EUA para buscar deportados

Do UOL, em São Paulo*

O governo colombiano anunciou neste domingo (26) que enviará o avião presidencial aos EUA para transportar os imigrantes ilegais que a administração de Donald Trump iria deportar em aeronaves militares, as quais Bogotá se recusou a receber.

O que aconteceu

Petro falou que o objetivo é dar um "retorno digno" aos imigrantes. "O Governo da Colômbia, sob a direção do Presidente Gustavo Petro, disponibilizou o avião presidencial para facilitar o retorno digno dos compatriotas que chegariam hoje ao país nas primeiras horas da manhã, provenientes de voos de deportação", diz um comunicado divulgado pela Presidência.

A Colômbia recusou neste domingo dois aviões militares dos EUA com migrantes que estavam sendo deportados. Petro condenou a prática, sugerindo que ela tratava os imigrantes como criminosos. Em uma publicação na rede social X, ele disse que a Colômbia receberia os imigrantes deportados em aviões civis, afirmando que eles deveriam ser tratados com dignidade e respeito. Na última sexta (24), o México também recusou um pedido para permitir que um avião militar dos EUA aterrissasse com migrantes.

Como retaliação, o governo Trump irá suspender a emissão de vistos para colombianos. O serviço diplomático dos EUA, liderado por Marco Rubio informou que estava suspendendo a emissão de vistos em sua embaixada em Bogotá. A interrupção ocorre sem previsão de um retorno dos serviços.

Os comentários de Petro se somam ao crescente coro de descontentamento na América Latina com Trump. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil condenou, na noite de sábado (25), o "tratamento degradante" dos brasileiros depois que imigrantes foram algemados em um voo comercial de deportação. Na chegada, passageiros também relataram agressões físicas durante o voo.

O voo em que 88 brasileiros estavam foi interrompido em Manaus, na noite de sexta-feira (24), após o ar-condicionado do avião falhar. No sábado, os deportados decolaram em uma aeronave da FAB em direção a Confins (MG).

O Itamaraty irá se queixar ao governo Trump pelo tratamento dado aos imigrantes brasileiros em um voo de deportação. A decisão foi tomada depois que o chanceler Mauro Vieira desembarcou em Manaus e conversou com autoridades militares brasileiras para entender os detalhes do que havia ocorrido.

*com informações da AFP e da Reuters