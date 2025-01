Boia infantil de R$ 40 vale a pena? Confira o que diz quem comprou

O Guia de Compras UOL encontrou uma opção atrativa para quem está em busca de uma boia de natação infantil, mas não quer gastar muito.

Um dos modelos que fazem sucesso na Shopee, com mais de 14 mil avaliações de consumidores, está saindo por R$ 40. O produto tem estampas divertidas de animais e personagens de fantasia. Confira os detalhes a seguir.

O que o fabricante diz sobre esse produto

Recomendado para crianças de até seis anos de idade, de 10 kg a 25 kg;

Tem cinto de segurança atóxico;

A boia é feita de tecido resistente e com costuras robustas, segundo o anúncio;

O fabricante alerta que, ao usar a boia, a criança não deve ser deixada sozinha na água e sim ficar sob supervisão de um adulto;

O que diz quem a comprou

A boia infantil tem avaliação média de 4,9 (do total de cinco).

É linda e tem uma qualidade excelente. O material é ótimo e reforçado. A estampa é nítida e sem defeitos. Sabrina Fernandes

Eu achei linda e bem costurada. A estampa é bonita e o fecho atrás é seguro. Amei. Foi a primeira boia que achei realmente segura. Minha bebê tem um ano e onze meses. Fica um pouquinho grande, mas tá ótimo. Karine Marinho

Chegou antes da data prevista. É muito boa a boia. Meu filho tem quatro anos e pesa 16 kg. Veio bem embalado e sem nenhum defeito. Confesso que eu achava que o material fosse mais grosso, mas deu certo para o meu filho, que é magrinho. Esther Sousa

Pontos de atenção

As principais críticas são sobre a baixa qualidade do material da boia, que apresentou defeito com pouco tempo de uso. Também há reclamações sobre o tamanho do produto, que segundo consumidores não é adequado para a idade informada.

A boia é funcional, mas a qualidade do material é péssima. Já descosturou três vezes e desfiou toda a parte onde fecha. Dinheiro jogado fora. No primeiro dia de uso, já estragou. Bia Costa

São bonitinhas, mas não cumpre com o que promete. Diz que é recomendada para idades a partir de um ano. Tenho gêmeos que têm dois anos e não serviu. É muito folgado, por mais que aperte, não é seguro e nem firme. Dani

