Autorização para escalar Everest, o pico mais alto do mundo, passa a custar US$ 15 mil

Agora será necessário desembolsar US$ 15 mil para ter o direito de tentar a ascensão do Everest. O valor da permissão de ascensão era de US$ 11 mil. O governo do Nepal justifica esse aumento pela necessidade crescente de financiamento para limpar a montanha mais alta do mundo (8.849 m) e para cobrir os custos de seguro dos sherpas, os guias locais que acompanham seus clientes estrangeiros até o cume.

Além dos custos com equipamentos, os alpinistas terão que pagar US$ 15 mil, ou quase R$ 89 mil, para tentar chegar ao topo do mundo. As novas tarifas entrarão em vigor em 1º de setembro de 2025. A última revisão das taxas de acesso aconteceu em 1º de janeiro de 2015, quando o governo passou de um sistema baseado em grupos para uma tarifa uniforme de US$ 11 mil por alpinista.

Revelado esta semana pelo Kathmandu Post, o aumento de 38% visa, antes de tudo, limpar o Everest, que alguns chamam de "o maior lixão do mundo" devido ao acúmulo de resíduos ao redor e acima do campo-base.

Lixeira gigante no topo do mundo

Garrafas de oxigênio, restos de alimentos e dejetos orgânicos - a cada temporada, são geradas centenas de toneladas de resíduos pelos alpinistas. Além do aumento da taxa de licenciamento, novas regras serão adotadas: os escaladores deverão usar sacos biodegradáveis e descer seus excrementos.

O governo nepalês menciona outro objetivo, além da limpeza do Everest: melhorar o financiamento das seguradoras sociais dos sherpas, os guias locais que acompanham os alpinistas. Por fim, para tentar regular melhor as ascensões e evitar engarrafamentos no cume, a duração das permissões será reduzida, de 75 para 55 dias.

Em 2024, 600 alpinistas, dos quais 200 estrangeiros, conseguiram alcançar o topo do Everest.